Le degustazioni del Montasio Dop a Friuli Doc 2024

Udine si prepara a festeggiare l’edizione 2024 di Friuli Doc, una manifestazione che da trent’anni celebra le eccellenze enogastronomiche della regione Friuli-Venezia Giulia. Tra i protagonisti di questa edizione, il formaggio Montasio Dop si distingue come una delle principali attrazioni. Quest’anno, il festival, in programma dal 12 al 15 settembre, offre un’ottima opportunità per scoprire e assaporare questo prelibato formaggio, simbolo di qualità e tradizione.

Il Montasio Dop: una tradizione secolare

Il Montasio Dop è molto più di un semplice formaggio; è un vero e proprio tesoro che racconta una storia secolare di sapori e valori. Originario delle Alpi e prodotto con latte fresco non pastorizzato, questo formaggio rappresenta la perfetta fusione di qualità, tradizione e innovazione. La sua storia affonda le radici in una tradizione casearia antica, mantenendo al contempo un carattere innovativo grazie all’uso moderno nelle cucine di molti chef. Ogni boccone di Montasio è un viaggio attraverso i pascoli rigogliosi e l’ambiente incontaminato della regione, riflettendo la genuinità e la sostenibilità che caratterizzano il prodotto.

Degustazioni da non perdere

Per permettere a tutti di apprezzare le qualità del Montasio Dop, sono stati organizzati tre appuntamenti imperdibili durante Friuli Doc:

Venerdì 13 settembre alle ore 12.00 : L’evento si svolgerà sotto la Loggia del Lionello, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine. Questo incontro sarà un’ottima occasione per approfondire la conoscenza del Montasio, guidati dai responsabili tecnici del Consorzio , Elena Mitri e Luca Menegoz.

: L’evento si svolgerà sotto la Loggia del Lionello, in collaborazione con l’Università degli Studi di Udine. Questo incontro sarà un’ottima occasione per approfondire la conoscenza del Montasio, guidati dai , Elena Mitri e Luca Menegoz. Sempre venerdì 13 settembre alle ore 17.30 : Presso i Giardini del Torso, si terrà una degustazione abbinata ai vini delle Aziende Agricole Ca’ Lovisotto e Terre Rosse di Adamo Lestani, organizzata da Confagricoltura Udine . Questo evento promette di esplorare come il Montasio possa armonizzarsi magnificamente con i vini locali, offrendo una sinfonia di sapori che esalta le qualità di entrambi.

: Presso i Giardini del Torso, si terrà una degustazione abbinata ai vini delle Aziende Agricole Ca’ Lovisotto e Terre Rosse di Adamo Lestani, organizzata da . Questo evento promette di esplorare come il Montasio possa armonizzarsi magnificamente con i vini locali, offrendo una sinfonia di sapori che esalta le qualità di entrambi. Sabato 14 settembre alle ore 12.00: Il Consorzio per la tutela del Montasio presenterà una degustazione presso il Contarena, con l’evento curato dal Comune di Udine. Anche in questa occasione, i partecipanti avranno la possibilità di scoprire i segreti della lavorazione del Montasio e di apprezzare la sua versatilità in cucina.

Un sapore senza tempo

Le degustazioni offriranno un viaggio attraverso le diverse stagionature e tipologie di Montasio, mostrando come questo formaggio possa adattarsi a vari abbinamenti e preparazioni. Il direttore del Consorzio, Renato Romanzin, sottolinea l’importanza di questi eventi: “Le degustazioni saranno condotte dai responsabili tecnici del Consorzio Elena Mitri e Luca Menegoz che accompagneranno l’assaggio illustrando la tradizione casearia e i valori di sostenibilità che il Montasio rappresenta nel nostro territorio.”

Il Montasio nella cucina tradizionale

Non possiamo parlare di Montasio senza menzionare il Frico friulano, uno dei piatti iconici della cucina locale. Questo piatto tradizionale è un vero e proprio omaggio al Montasio Dop, che ne rappresenta l’ingrediente essenziale. La sua capacità di fondersi con altri ingredienti e di arricchire i piatti con un sapore unico lo rende un must nella cucina friulana. Se siete amanti della buona cucina e volete scoprire il Montasio in tutta la sua bellezza, non perdetevi le degustazioni e gli eventi organizzati durante Friuli Doc 2024.

