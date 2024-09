Gorizia, prende forma il futuro Campus scolastico

La Regione Friuli-Venezia Giulia rivede i piani per il futuro Campus scolastico di Gorizia, puntando sull’Isis Galilei come primo edificio del complesso. La decisione, annunciata dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, è frutto delle nuove esigenze emerse dalla riforma scolastica 2024 e dai recenti studi di fattibilità economica e strutturale condotti dall’Ente di Decentramento Regionale (Edr) di Gorizia.

Una scelta strategica per il futuro del polo scolastico

Il Campus, originariamente concepito con il liceo scientifico Slataper come prima istituzione da trasferire, vedrà invece l’Isis Galilei come protagonista iniziale. Questo cambio di direzione risponde alle nuove valutazioni sulla capienza e sui costi del progetto complessivo, mirato alla rigenerazione urbana dell’area ex ospedale di Gorizia.

Rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale

La decisione non si limita alla sola costruzione del nuovo edificio. Infatti, la Direzione centrale Infrastrutture della Regione ha ricevuto il compito di elaborare un masterplan per il sito attuale dell’Isis Galilei, che sarà dismesso, contribuendo ulteriormente alla rigenerazione urbana di Gorizia.

Il Campus si svilupperà anche come nodo di connessione sociale e culturale, includendo strutture come una palestra, una mensa, una biblioteca e un auditorium, spazi in parte già finanziati grazie a un contributo regionale di 10 milioni di euro, approvato nel 2023.

Innovazione e sostenibilità con l’edificio nZeb

Uno degli aspetti chiave del progetto è la realizzazione di un edificio scolastico nZeb (Near Zero Energy Building), ad alto risparmio energetico e antisismico, finanziato tramite fondi europei Pr Fesr. Tuttavia, il cambio di istituto come primo insediamento ha comportato un aumento dei costi di circa 3 milioni di euro. Di conseguenza, il piano finanziario Pr Fesr 2021-2027 dovrà essere rivisto per coprire queste spese aggiuntive.

La visione complessiva del Campus scolastico di Gorizia non riguarda solo il trasferimento delle scuole, ma abbraccia un’idea di sviluppo sostenibile e innovazione urbanistica. Con questa nuova modifica, la Regione dimostra di voler puntare su una crescita equilibrata e attenta alle esigenze future della città, creando uno spazio educativo avanzato e integrato nel tessuto urbano.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook