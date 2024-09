Nuovi orari invernali per gli autobus in Friuli-Venezia Giulia

Trieste, 9 settembre 2024 – Con l’inizio dell’anno scolastico, oggi, lunedì 9 settembre, a Trieste e mercoledì 11 settembre nel resto della regione, entrano in vigore i nuovi orari invernali degli autobus in Friuli-Venezia Giulia. Questo cambiamento è un appuntamento annuale che segna l’inizio della stagione autunnale e l’adattamento del servizio di trasporto pubblico alle nuove esigenze degli studenti e dei pendolari.

Consultazione orari e tariffe

Per facilitare l’accesso alle informazioni, gli utenti possono consultare gli orari, le tariffe e i percorsi del servizio attraverso il travel planner di Tpl Fvg disponibile al seguente link: mycicero.it/tplfvg-go/TPWebPortal. Inserendo il punto di partenza e quello di arrivo, sarà possibile visualizzare gli orari aggiornati, proprio come avviene per i treni. In alternativa, gli orari possono essere scaricati in formato PDF dalla sezione “Servizi e orari” del sito web ufficiale tplfvg.it, selezionando l’area geografica e la linea di interesse.

Agevolazioni e sconti per gli studenti

Gli studenti residenti in Friuli-Venezia Giulia che non hanno ancora compiuto i 27 anni possono approfittare di un’importante agevolazione fino a lunedì 28 ottobre. È possibile richiedere abbonamenti a metà prezzo grazie a un contributo regionale. Maggiori dettagli e modalità di richiesta sono disponibili anche tramite Spid.

Inoltre, le famiglie con più membri che utilizzano il trasporto pubblico possono beneficiare degli sconti previsti dal Formula Famiglia: dal quarto abbonamento in poi, lo sconto è del 70 per cento, offrendo un significativo risparmio per i nuclei familiari numerosi.

Tracciamento degli autobus in tempo reale

Per chi attende l’autobus e desidera conoscere i tempi di arrivo, è possibile utilizzare il QR code presente in tutte le fermate. Scansionando il codice con il cellulare, si potrà seguire l’autobus in tempo reale e pianificare al meglio i propri spostamenti.

Modifiche agli orari a Trieste

A Trieste, il nuovo orario invernale comporta alcune modifiche significative:

Linea 6 : Alcune corse torneranno a transitare per PortoVivo-Porto Vecchio , ripristinando il percorso estivo.

: Alcune corse torneranno a transitare per , ripristinando il percorso estivo. Linea 9 : Il prolungamento della linea in riva Traiana (stabilimento balneare Ausonia) viene sospeso.

: Il prolungamento della linea in (stabilimento balneare Ausonia) viene sospeso. Linea 20 : La linea non effettuerà più il prolungamento fino a Barcola ; il capolinea ritorna in piazza della Libertà .

: La linea non effettuerà più il prolungamento fino a ; il capolinea ritorna in . Linea 36 : Effettuerà servizio esclusivamente sabato e domenica fino al 29 settembre.

: Effettuerà servizio esclusivamente fino al 29 settembre. Linee 55, 56, 57 : Tornano operative e sono dedicate al trasporto scolastico .

: Tornano operative e sono dedicate al . Linea 70: La linea per Sistiana mare è sospesa.

Considerazioni finali

L’avvio dell’anno scolastico è sempre un periodo di assestamento, e le modifiche agli orari potrebbero richiedere qualche giorno o settimana per essere ottimizzate. Gli orari provvisori, le uscite anticipate e le modifiche non comunicate possono influire sul servizio di trasporto pubblico. È consigliabile monitorare continuamente le informazioni disponibili sul sito di Tpl Fvg e consultare eventuali aggiornamenti per evitare disagi.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, i cittadini possono fare riferimento al sito web di Tpl Fvg e utilizzare gli strumenti online messi a disposizione per una pianificazione efficiente dei propri spostamenti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook