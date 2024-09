UDINE – Il Teatri Stabil Furlan (TSF) ha svelato il suo ricco programma per la stagione 2024-2025 con una presentazione che ha illuminato la Sala Pasolini della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. Il nuovo cartellone promette un’offerta teatrale varia e coinvolgente, riflettendo l’impegno del TSF nella promozione della cultura e della lingua friulana. La stagione, battezzata con il proverbio friulano “Il vin di cjase nol incjoche”, rappresenta un momento di celebrazione e riflessione per il teatro locale.

Un cartellone ricco di novità

Il programma della stagione 2024-2025 include tre nuove produzioni, quattro spettacoli ospiti, e una rassegna inedita dedicata ai bambini. Il titolo scelto, “Il vin di cjase nol incjoche”, sottolinea l’importanza di valorizzare gli artisti locali in un contesto culturale affollato e complesso. Il direttore artistico Massimo Somaglino ha spiegato che il proverbio evidenzia la volontà del TSF di investire nella creatività e nelle radici del territorio.

Inoltre, il TSF continuerà a presentare tutti gli spettacoli prodotti dal 2019, inclusi titoli di successo come “Rosada!” e “Se vivrò dovrò pure tornare”, arricchendo ulteriormente il panorama culturale regionale.

Rassegna per bambini: una novità attesa

Una delle principali novità di quest’anno è la mini rassegna di teatro in lingua friulana per bambini e ragazzi, intitolata “Canais-Teatri par fruts e frutis furlanis”. Questa iniziativa, frutto di una collaborazione tra diverse strutture cittadine, rappresenta un importante passo verso la promozione della cultura friulana anche tra i più giovani.

Il primo spettacolo della rassegna, “Contimi, Crassigne”, sarà in scena il 13 ottobre al Teatro San Giorgio di Udine. Questo spettacolo, caratterizzato da pupazzi animati, racconta una storia di avventura e amicizia, rendendo la lingua friulana accessibile e coinvolgente per i bambini.

Dettagli della programmazione: un viaggio tra culture e lingue

Il cartellone si apre con “Maratona di New York” il 11 e 12 ottobre al Teatro San Giorgio, una co-produzione del TSF con il CSS Teatro Stabile e l’ARLeF. A seguire, il 15 ottobre, sarà la volta di “I Turcs tal Friul”, un testo teatrale di grande rilevanza per la cultura friulana.

Un momento di particolare interesse sarà il 9 novembre al Teatro Comunale di Tavagnacco con “Sos Laribiancos”, uno spettacolo in lingua sarda con musiche di Paolo Fresu, tratto dal romanzo di Francesco Masala. La stagione prosegue con “Strumîrs e Zambarlans” il 22 novembre, una nuova produzione che esplora le violenze del Giovedì Grasso del 1511.

A dicembre, il 6, il Teatro Palamostre ospiterà “Restiamo umani”, un’opera che celebra la pace e il rispetto della madre terra attraverso la musica. Il 15 febbraio, il Teatro Comunale di Tavagnacco presenterà “Noufcent”, una reinterpretazione di “Novecento” di Alessandro Baricco in lingua friulana. La stagione si concluderà il 9 marzo con Lyra, un viaggio musicale dedicato a Pier Paolo Pasolini.

Eventi collaterali e presentazioni di libri

Il TSF arricchisce la stagione con presentazioni di libri e altri eventi culturali. L’8 ottobre, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, sarà presentato “I travagli d’amore” di Pierpaolo Sovran, seguito il 26 ottobre dalla presentazione di “Luigi Candoni. Un sipario ancora aperto”. Il 30 novembre, la Societât Filologjiche Furlane ospiterà “Gno fi al cjamine dome un ninin plui plancut” di Ivor Martinic.

Biglietteria e accessibilità

I biglietti per la stagione saranno disponibili in prevendita online tramite il circuito VivaTicket. Nei giorni di spettacolo, la biglietteria sarà aperta un’ora prima dell’inizio dell’evento. Il TSF offre anche un ingresso omaggio per l’accompagnatore di persone diversamente abili, dimostrando il suo impegno verso un pubblico inclusivo e diversificato.

INFORMAZIONI – Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Teatri Stabil Furlan www.teatristabilfurlan.it | 392.3273719 | Facebook | Instagram |

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook