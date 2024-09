Energia e decarbonizzazione, Regione FVG forma i professionisti del futuro

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha siglato una convenzione con l’Associazione italiana di elettrotecnica, elettronica, automatica, informatica e telecomunicazioni (Aeit), coinvolgendo più di 40 imprese locali e l’Università di Trieste. Questo accordo mira a creare percorsi di orientamento per studenti delle scuole superiori, focalizzati sulla trasformazione digitale dell’energia.

Pcto e trasformazione digitale dell’energia

L’iniziativa si inserisce nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto) e punta a formare figure qualificate nel settore dell’energia elettrica e dei sistemi digitali. Si tratta di un settore cruciale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione europei, promuovendo processi di elettrificazione nel settore industriale e dei trasporti.

Importanza della formazione specializzata

L’assessore regionale alla Formazione, Alessia Rosolen, ha sottolineato come la figura dell’ingegnere dell’energia sia fondamentale per progettare i sistemi elettrici del futuro e per la realizzazione di una vera transizione ecologica. “Queste competenze sono ancora poco conosciute nelle scuole – ha dichiarato Rosolen – e questa convenzione intende colmare questo vuoto informativo”.

Esempi virtuosi nel territorio

Il Friuli-Venezia Giulia è già attivo in questo campo, con esempi di eccellenza come gli investimenti per l’elettrificazione delle banchine del Porto di Trieste, o l’impegno della Danieli nell’industria siderurgica verso la decarbonizzazione. Fincantieri è un altro esempio di impresa regionale che investe nell’energia elettrica, realizzando eliche di propulsione azionate da motori elettrici su grandi navi.

Opportunità per gli studenti

La convenzione prevede percorsi formativi che verranno presentati a oltre mille studenti di terza, quarta e quinta superiore il prossimo 10 ottobre, durante il Barcolana Sea Summit. Un’occasione per far conoscere ai giovani le enormi opportunità di carriera offerte da questo settore e promuovere il ruolo del Friuli-Venezia Giulia come polo di innovazione nella transizione energetica.

