Trieste celebra i marinai caduti con una cerimonia solenne

Si è tenuta a Trieste, il 10 settembre, la cerimonia commemorativa per la “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare”, un appuntamento annuale dedicato al ricordo di tutti i marinai, militari e civili, che hanno perso la vita durante il servizio in mare. La celebrazione, prevista inizialmente per il 9 settembre, data storicamente importante per la Marina italiana, è stata posticipata a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

Il tributo ai marinai caduti

L’evento, organizzato dalla Direzione Marittima di Trieste, ha visto la partecipazione attiva dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo di Trieste, a testimonianza del forte legame che unisce la città al mare e alle sue tradizioni marinare. Il momento più toccante della giornata è stato il lancio di una corona in mare, un gesto simbolico che vuole onorare il sacrificio di coloro che non hanno fatto ritorno dalle loro missioni in difesa della Patria.

La presenza delle autorità

A rappresentare l’Amministrazione comunale, il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha partecipato alla cerimonia a bordo di una motovedetta della Guardia Costiera. La presenza delle istituzioni locali è un chiaro segno dell’importanza attribuita a questa giornata, non solo per la memoria storica, ma anche per la solidarietà verso le famiglie dei marinai scomparsi.

Un impegno di memoria e riconoscenza

La “Giornata della Memoria dei Marinai Scomparsi in Mare” rappresenta un’occasione per ricordare i sacrifici di coloro che, tanto in tempo di guerra quanto in pace, hanno perso la vita nel compiere il loro dovere. Il 9 settembre è una data emblematica, legata alla fuga della flotta italiana verso Malta dopo l’armistizio del 1943, quando molte navi vennero affondate e numerosi marinai persero la vita nel tentativo di salvare l’onore della Marina.

Trieste e il mare: una storia indissolubile

Trieste, città di mare per eccellenza, mantiene un rapporto profondo con la propria tradizione marittima. Eventi come quello appena commemorato rappresentano un’opportunità per la comunità di rinnovare il proprio legame con il mare e con la storia navale italiana. La cerimonia, svoltasi in un clima di solennità e raccoglimento, sottolinea il ruolo centrale del ricordo collettivo nella costruzione di una memoria condivisa, che trascende i confini geografici e abbraccia il sacrificio di tutti i marinai caduti in mare.

