Trieste accoglie il Museo LETS: un nuovo faro per la letteratura

TRIESTE – Ieri mattina, in un’atmosfera di grande entusiasmo, è stato ufficialmente inaugurato il Manutenzione – Museo LETS. L’evento, che si è tenuto presso il Palazzo Biserini in piazza Hortis, ha visto la partecipazione di numerose personalità di spicco e ha segnato una tappa fondamentale nella valorizzazione della cultura letteraria triestina.

La cerimonia di apertura è iniziata con una presentazione alla stampa presso l’Auditorium del Museo Revoltella, arricchita dalla lectio magistralis di Claudio Magris. Il noto scrittore ha definito il museo una “piccola, vera perla” che arricchisce non solo Trieste, ma anche la cultura mondiale. A seguire, sono intervenuti il sindaco Roberto Dipiazza, il vice sindaco Serena Tonel e vari assessori comunali e regionali, i quali hanno elogiato l’importanza di questo nuovo spazio culturale.

Il Museo LETS: un tesoro di cultura e storia

Il Museo LETS, acronimo di Letteratura Trieste, rappresenta un importante contenitore culturale dedicato ai grandi nomi della letteratura triestina. Ospita una vasta collezione che include i Musei Svevo, Joyce e Saba, completamente riallestiti, e numerose altre esposizioni dedicate a figure come Scipio Slataper, Boris Pahor, e Claudio Magris. Questi spazi saranno arricchiti da documenti, libri e opere che testimoniano la ricchezza e la diversità della produzione letteraria triestina.

Il museo si distingue per la sua struttura innovativa che combina la multimedialità con la materialità dei libri. All’interno, i visitatori possono esplorare diversi ambienti tematici:

La Libreria degli Scrittori : Questo spazio rappresenta un viaggio attraverso la letteratura triestina, esponendo opere di autori sia storici che contemporanei. La libreria include anche documenti e ritratti fotografici di autori importanti e chicche come il primo libro letto da Claudio Magris.

: Questo spazio rappresenta un viaggio attraverso la letteratura triestina, esponendo opere di autori sia storici che contemporanei. La libreria include anche di autori importanti e chicche come il primo libro letto da Claudio Magris. Il Cinematografo delle Storie : Una sala dedicata ai book-trailer che raccontano le vicende contenute nei libri, offrendo un’ulteriore dimensione alla narrazione.

: Una sala dedicata ai book-trailer che raccontano le vicende contenute nei libri, offrendo un’ulteriore dimensione alla narrazione. Le Voci sulle Onde: Un’area dedicata all’ascolto, dove i visitatori possono ascoltare audiolibri e registrazioni storiche.

Spazi dedicati ai grandi autori

Il Museo LETS è suddiviso in diverse aree tematiche, ognuna dedicata a un grande autore triestino:

Museo Svevo : Ricreato come un salotto intimo, include oggetti personali di Italo Svevo e una sezione dedicata alla sua interazione con altri artisti e alla psicanalisi a Trieste.

: Ricreato come un salotto intimo, include oggetti personali di Italo Svevo e una sezione dedicata alla sua interazione con altri artisti e alla psicanalisi a Trieste. Museo Joyce : Caratterizzato da colori verdi ispirati all’Irlanda, questo spazio esplora l’importanza di Trieste nella formazione dell’opera di James Joyce.

: Caratterizzato da colori verdi ispirati all’Irlanda, questo spazio esplora l’importanza di Trieste nella formazione dell’opera di James Joyce. Museo Saba: Dedicato al poeta Umberto Saba, questo museo celebra la sua opera e il suo rapporto con la città attraverso esposizioni di manoscritti e documenti sonori.

Un futuro di crescita e innovazione

Il Museo LETS non è solo un contenitore di storia, ma anche un luogo vivo e in continua evoluzione. L’assessore Maurizio De Blasio ha sottolineato l’intento del museo di essere un centro di conoscenza, arte, e aggregazione, dove la letteratura triestina sarà celebrata e divulgata a livello locale e internazionale. L’adesione a progetti di Digital Humanities e le future mostre temporanee garantiranno che il museo rimanga un punto di riferimento dinamico nel panorama culturale.

La realizzazione del Museo LETS è stata possibile grazie al sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia e a numerosi contributi privati e istituzionali. Questo impegno collettivo ha permesso di creare uno spazio che non solo celebra la letteratura triestina, ma contribuisce anche alla sua preservazione e diffusione.

Un nuovo centro di attrazione culturale

Il Museo LETS non è solo un omaggio alla ricca tradizione letteraria di Trieste, ma anche un’importante attrattiva per il turismo culturale. La sua apertura rappresenta una nuova opportunità per promuovere Trieste come capitale della letteratura europea, attirando studiosi, appassionati di lettura e turisti da tutto il mondo. Inoltre, la collaborazione con istituzioni accademiche e culturali internazionali garantirà un continuo flusso di attività e iniziative che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale della città. Con il suo approccio innovativo e la profondità storica, il Museo LETS è destinato a diventare un pilastro nella promozione e valorizzazione della letteratura triestina e un faro luminoso nel panorama culturale europeo

