Trieste Beer Fest 2024: Birra, cibo e musica dal vivo nel cuore della città

Dal 14 al 22 settembre, Trieste si prepara ad accogliere la seconda edizione del Trieste Beer Fest 2024, un evento imperdibile che celebra la birra di qualità, la gastronomia locale e l’intrattenimento. Organizzato in collaborazione con il Comune di Trieste, il festival si svolgerà nella suggestiva piazza Ponterosso e lungo il canale, valorizzando le eccellenze del territorio e consolidando il legame storico tra Trieste e la cultura germanica.

Un legame storico tra Trieste e la Germania

Il Trieste Beer Fest nasce in concomitanza con l’apertura dell’Oktoberfest, famosa manifestazione tedesca. Questa sinergia non è casuale: la città di Trieste ha sempre avuto stretti legami culturali e commerciali con la Germania, e il festival è un’occasione per rafforzare questa connessione. Durante il Beer Fest, sarà possibile degustare birre di grande qualità, come la Lowenbrau, la Franziskaner Weiss e la Hoegarden.

Eccellenze locali e gastronomia

L’evento rappresenta una grande opportunità per promuovere le eccellenze culinarie locali. Oltre 30 aziende del territorio parteciperanno attivamente, proponendo piatti tipici come i “friti e panai”, calamari fritti, il civa e specialità mitteleuropee come la ljubljanska e la pljeskavica. Accanto ai piatti locali, ci sarà un’ampia offerta di gastronomia internazionale: dagli arrosticini al pulled pork, fino a specialità argentine come l’asado e le empanadas.

Il festival non è solo un’opportunità per divertirsi e scoprire nuovi sapori, ma contribuisce anche all’economia locale. Con la partecipazione di 300 addetti ai lavori, di cui 50 pernotteranno a Trieste per almeno otto notti, l’indotto generato dall’evento sarà significativo. Inoltre, il coinvolgimento di 15 aziende provenienti da altre regioni italiane, come Veneto, Lombardia e Lazio, contribuirà a una visione più ampia del potenziale economico del festival.

Oltre alla birra e alla gastronomia, il Trieste Beer Fest 2024 offrirà un ricco programma di musica dal vivo e spettacoli. Tra gli eventi principali, segnaliamo le esibizioni di artisti locali come i THC Live e i 3 Porcellini, che garantiranno serate all’insegna del divertimento e dell’intrattenimento.

Qui il programma completo:

14 settembre: THC Live show

15 settembre: Born to Pong

18 settembre: Tu vuò fa l’aperitivo by Mash Up

19 settembre: Magazzino Commerciale Live

20 settembre: Bandomat Live

21 settembre: 3 Porcellini – Heavy pork mjusik band

22 settembre: Domače Live by Maxino, Furian e Bombacigno

Il Trieste Beer Fest è un’esperienza da non perdere per chi ama il buon cibo, la birra di qualità e la musica dal vivo. Con la sua attenzione alle eccellenze locali e alla promozione del territorio, il festival si conferma come un punto di riferimento per l’intrattenimento e lo sviluppo economico di Trieste.

