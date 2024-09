UDINE – La Compagnia Arearea, con il suo progetto innovativo “Arearea Dance Library”, si è classificata al primo posto nel bando PR FESR 2021-2027, destinato alla rigenerazione e riattivazione di spazi culturali pubblici e privati. Un risultato di grande prestigio che permetterà di dare nuova linfa alla danza contemporanea in Friuli-Venezia Giulia, rendendola accessibile a un pubblico sempre più ampio, con particolare attenzione all’inclusività e alla partecipazione.

Un ricco calendario di corsi gratuiti

A partire dal mese di settembre, Lo Studio_Centro di Danza Contemporanea, la casa della Compagnia Arearea, offrirà una serie di corsi gratuiti rivolti a diverse fasce di età e predisposizioni motorie. Tra i più rilevanti troviamo:

TeenDance : dal 9 settembre, dedicato agli adolescenti.

: dal 9 settembre, dedicato agli adolescenti. Dance Park : dal 17 settembre, pensato per persone affette da Parkinson e i loro caregivers.

: dal 17 settembre, pensato per persone affette da Parkinson e i loro caregivers. Cheek to Cheek : dal 25 settembre, corsi di danza di coppia.

: dal 25 settembre, corsi di danza di coppia. Dancing Over 50 : dal 1° ottobre, per persone senza limiti di età.

: dal 1° ottobre, per persone senza limiti di età. BellyDance : dal 2 ottobre, destinato alle donne in gravidanza.

: dal 2 ottobre, destinato alle donne in gravidanza. Contakids: dal 6 ottobre, per bambini e famiglie.

Accanto a questi corsi, si terranno anche masterclass per amatori e molte altre iniziative, tutte mirate a promuovere la danza come strumento di benessere, inclusione sociale e crescita personale.

Un progetto a sostegno della comunità

Il progetto triennale “Arearea Dance Library” non si limita a organizzare corsi di danza. Al centro dell’iniziativa c’è l’obiettivo di abbattere le barriere fisiche, culturali e ideologiche attraverso la danza, rendendola accessibile a chiunque, indipendentemente dall’età, dalle capacità motorie o dalle condizioni di salute. Come dichiarato dai direttori artistici Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi, l’intento è quello di sviluppare processi culturali che favoriscano la formazione artistica e l’educazione alla fruizione di eventi performativi, contribuendo all’accrescimento di un senso di appartenenza alla comunità.

In questo contesto, particolare attenzione è dedicata alle fasce di popolazione più vulnerabili o emarginate, come persone diversamente abili, malate o con neurodivergenze, promuovendo il loro benessere attraverso percorsi di community building. Questa iniziativa mira a far sì che tutti possano avvicinarsi alla danza, sia come praticanti che come spettatori, creando una rete di supporto e condivisione culturale.

Il riconoscimento del bando PR FESR 2021-2027

Il successo ottenuto con la partecipazione al bando PR FESR 2021-2027 rappresenta un riconoscimento importante per la Compagnia Arearea. Questo bando, volto alla rigenerazione di spazi culturali, consentirà alla compagnia di sviluppare ulteriormente la propria missione di promozione della danza contemporanea. In particolare, il progetto “Arearea Dance Library” prevede una serie di azioni che coinvolgono sia partner pubblici come l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e il Comune di Udine, sia partner privati come il Teatro Club Udine e la Fondazione Radio Magica ETS.

Oltre alla formazione, il progetto mira a rigenerare gli spazi privati dello Studio, rendendoli più accessibili grazie all’abbattimento delle barriere architettoniche, e attivare nuovi formati performativi in spazi pubblici, come la Galleria Tina Modotti a Udine. Tutto questo con l’obiettivo di creare una biblioteca fisica e virtuale di danza contemporanea, una metafora che richiama l’idea di un progetto globale sul corpo, in cui la cura della persona e la valorizzazione degli spazi culturali vanno di pari passo.

Danza come strumento di inclusione e partecipazione

Il progetto “Arearea Dance Library” si inserisce perfettamente nel contesto del community building, puntando a coinvolgere tutti i cittadini nella pratica e nella fruizione della danza. Il risultato atteso è la creazione di una comunità inclusiva che trova nella danza un mezzo per esprimere sé stessa, abbattere i pregiudizi e superare le differenze.

Come hanno sottolineato Bevilacqua e Cocconi, “La danza è un linguaggio universale”, capace di superare barriere e di parlare a tutti, indipendentemente dal background culturale o dalle capacità fisiche. Grazie al progetto “Arearea Dance Library”, la danza contemporanea potrà diventare un patrimonio comune, accessibile e fruibile da chiunque desideri avvicinarsi a questo mondo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook