Venerdì 13 settembre, il Museo d’Arte Orientale di Trieste ha ospitato la conferenza stampa per la presentazione del ricco calendario degli eventi culturali di Barcolana 56. La manifestazione, celebre per la sua regata velica, quest’anno si arricchisce di una serie di appuntamenti a terra che promettono di coinvolgere e ispirare la città e i suoi visitatori. A prendere parola sono stati l’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo Giorgio Rossi, il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano Mitja Gialuz, e il curatore del festival “Barcolana un mare di racconti” Alessandro Mezzena Lona.

Un futuro di cultura e innovazione

Giorgio Rossi, durante il suo intervento, ha espresso il suo entusiasmo per la partecipazione crescente del pubblico agli eventi di Barcolana. Ha annunciato l’intenzione di spostare la presentazione dell’anno prossimo al Museo Revoltella, attualmente oggetto di significativi lavori di ristrutturazione. Rossi ha sottolineato l’importanza di Barcolana come motore di crescita e visibilità per Trieste, evidenziando come la manifestazione rappresenti una “locomotiva” per il dinamismo della città.

L’assessore ha elogiato la capacità organizzativa e la sobrietà con cui Barcolana gestisce le sue iniziative, riconoscendo l’impegno e la qualità del programma culturale presentato. “Grazie a Barcolana” ha dichiarato Rossi, “perché rappresenta una risorsa preziosa per Trieste e per la cultura locale.”

L’impegno di Barcolana nella cultura

Il presidente della Società Velica di Barcola e Grignano, Mitja Gialuz, ha messo in luce come Barcolana sia molto più di una regata. “Barcolana ispira e unisce le persone,” ha affermato, parlando del programma culturale che accompagna la manifestazione. Gialuz ha descritto il calendario come un “grande insieme di eventi” che abbracciano l’arte, la musica, la lettura, la fotografia, il cinema, la storia e la danza, promettendo di attrarre e coinvolgere un ampio pubblico.

Il supporto del Comune di Trieste, che fornisce spazi e risorse per le iniziative, è stato sottolineato come fondamentale. Il progetto “Barcolana Cultura” si configura così come un ampio contenitore di eventi, pronto ad offrire momenti di riflessione, ispirazione e divertimento per tutti i triestini.

Gli eventi principali di Barcolana 56

Barcolana un mare di racconti: il festival della letteratura

La sesta edizione di “Barcolana un mare di racconti” si svolgerà dal 9 al 12 ottobre presso la Sala del Magazzino delle Idee. Il festival, diretto da Alessandro Mezzena Lona, presenta un programma ricco con 22 autori e presentatori. Tra i protagonisti ci sono nomi di spicco come André Aciman e Monika Zgustova, nonché autori locali come Marij Čuk e Pietro Spirito. Con eventi ad ingresso libero, il festival promette un viaggio intenso nella letteratura contemporanea.

Federico Lenardon: tra tradizione e arte

La mostra “Federico Lenardon… dal pensiero alla mano”, in programma alla Sala Comunale d’Arte, sarà inaugurata il 5 ottobre e rimarrà aperta fino al 13 ottobre. La mostra celebra il lavoro di Federico Lenardon, un maestro d’ascia e progettista navale di Monfalcone. L’esposizione presenta disegni, progetti e acquerelli che trasformano le barche tradizionali in vere e proprie opere d’arte. Un’occasione per esplorare la connessione tra arte e mare attraverso il lavoro di Lenardon.

Trieste è il Mare: teatro e musica

Il 10 ottobre, il Teatro Miela ospiterà “Trieste è il mare”, una coproduzione dei teatri Bonawentura, Teatro Miela, Teatro La Contrada e Teatro Stabile Sloveno. Questo spettacolo, diretto da Lino Marrazzo e scritto da Stefano Dongetti, esplora l’unicità di Trieste attraverso un viaggio marittimo, con la partecipazione di artisti come Ariella Reggio e Alessandro Mizzi.

Tributo a Giacomo Puccini

Il 7 ottobre, il Museo Revoltella ospiterà un evento dedicato a Giacomo Puccini. La serata prevede una lettura di prose e poesie legate al mare e a Puccini, intervallata da brani delle sue opere interpretati da una soprano e accompagnati al pianoforte. L’ingresso è gratuito, e l’evento è un omaggio al grande compositore nel centenario della sua morte.

Marco Cavallo: un simbolo di inclusività

Il 12 ottobre, Marco Cavallo, il celebre simbolo della chiusura del manicomio di Trieste, sarà protagonista in piazza Cavana. Questa manifestazione celebrerà il centenario della nascita di Franco Basaglia e sarà accompagnata da testimonianze, reportage e materiale divulgativo relativo alla campagna “180 bene comune, l’arte di restare umani”.

Il Cinema Volta: un tuffo nella storia del cinema

Infine, il 8 ottobre al Teatro Miela Bonawentura sarà proiettato il film “Il Cinema Volta”. Questa pellicola, prodotta in collaborazione con il Trieste Film Festival, racconta la storia dell’apertura del primo cinema full time d’Irlanda, offrendo una narrazione leggera e spiritosa su un capitolo affascinante del cinema.

