Successo per la 20ma edizione di Coltello in Festa 2024 a Maniago

Si è conclusa con un bilancio più che positivo la 20ma edizione di Coltello in Festa, manifestazione che ha reso omaggio alla tradizione delle lame artigianali di Maniago. L’evento, tenutosi il 14 e 15 settembre 2024, ha attratto oltre 22mila visitatori provenienti da tutto il Nordest. Espositori e artigiani locali hanno avuto modo di esporre e vendere le proprie creazioni, con una grande partecipazione del pubblico agli stand e alle mostre.

La mostra mercato e le lame d’autore

Uno dei punti di forza della manifestazione è stata la mostra mercato, che ha visto la partecipazione di 23 coltellerie maniaghesi e 21 coltellinai custom. Piazza Italia e le vie del centro si sono animate sin dalle prime ore di sabato, nonostante il clima incerto. Domenica, il flusso di visitatori si è intensificato, segno dell’interesse crescente verso la coltelleria artigianale di qualità. Ottimi riscontri di vendite sono stati registrati, non solo per i coltelli, ma anche per utensili da cucina e altri articoli affini.

Un’offerta per tutte le età: laboratori e attività per famiglie

Non sono mancati gli spazi dedicati ai più piccoli, con laboratori, giochi tradizionali e dimostrazioni pratiche che hanno attratto famiglie e bambini. Le dimostrazioni di affilatura, forgiatura e delle tecniche di scherma antica hanno arricchito l’offerta, rendendo l’evento accessibile e interessante per un pubblico ampio e variegato.

Ristorazione e ricettività al completo

Anche il settore della ristorazione e dell’accoglienza ha registrato risultati entusiasmanti. Tutte le strutture ricettive di Maniago hanno fatto il tutto esaurito, così come i ristoranti e i chioschi. La Pro Maniago ha gestito con successo i punti di ristoro, offrendo piatti della tradizione friulana, molto apprezzati dai visitatori.

Il successo della manifestazione

Il Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago ha svolto un ruolo centrale durante l’evento, accogliendo oltre 500 visitatori. Il museo è un punto di riferimento per chi desidera scoprire la storia e l’evoluzione delle coltellerie maniaghesi, e ha offerto tour guidati nelle officine, che hanno coinvolto più di 200 partecipanti.

L’Assessore al Turismo Sandra Zilli ha espresso soddisfazione per i risultati raggiunti, ringraziando tutte le realtà locali che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. L’Ecomuseo Lis Aganis e la Pro Loco Maniago, insieme ai volontari, hanno lavorato in sinergia per offrire una manifestazione memorabile, che ha saputo valorizzare al meglio la tradizione artigianale del territorio.

