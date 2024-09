La mattina di lunedì 16 settembre, il Museo d’Arte Orientale di Trieste ha ospitato la conferenza stampa di presentazione della ventiquattresima edizione delle Mattinate Musicali Internazionali di Trieste. L’evento ha visto la partecipazione dell’assessore comunale alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi, che ha elogiato l’importante rassegna musicale.

Riconoscimenti e sviluppi futuri

L’assessore Giorgio Rossi ha sottolineato l’importanza della manifestazione, evidenziando che l’anno prossimo si celebrerà il venticinquesimo anniversario delle Mattinate. Rossi ha lodato Massimo Belli per il successo e la qualità della rassegna, che continuerà anche quest’anno con un programma ricco e variegato. Il ciclo di concerti avrà inizio presso il Museo Revoltella e si sposterà successivamente nella Sala Luttazzi. Rossi ha anche menzionato i lavori di ristrutturazione in corso al Revoltella, che permetteranno l’accoglienza di ulteriori eventi e mostre importanti in futuro.

Un inizio emozionante e nostalgico

Il concerto inaugurale delle Mattinate e Serate Musicali Internazionali 2024-2025 è previsto per domenica 22 settembre alle ore 20.30 presso il Museo Revoltella. Questo evento sarà un tributo al violinista Michele Lot, recentemente scomparso, che per anni è stato primo violino di spalla dell’orchestra Busoni. Il concerto vedrà la partecipazione del violinista di fama mondiale Davide Alogna, che interpreterà il celebre Concerto per violino in sol maggiore di Mozart, seguito da una Sinfonia di Haydn.

Incontri conviviali e programmi di qualità

Come tradizione, dopo i concerti in Sala Luttazzi, si svolgerà un incontro conviviale con il pubblico. Gli spettatori potranno gustare eccellenze vinicole accompagnati dalla sommelier e giornalista Liliana Savioli. Questo momento rappresenta un’opportunità per discutere la musica e socializzare con gli artisti.

Un palinsesto ricco di novità

Il programma di quest’anno è particolarmente variegato. Il 6 ottobre vedrà una performance dedicata alla musica di Franz Schubert con il quintetto guidato dalla violinista Anna Kandinskaya, mentre il 27 ottobre sarà dedicato a Ferruccio Busoni in occasione del centenario della sua morte. L’orchestra Busoni, insieme al pianista Giovanni Bellucci, presenterà un programma che include il Concerto n.1 in Re minore per clavicembalo, arrangiato per pianoforte e orchestra da Busoni, e i Canti popolari Finlandesi op.27.

Celebrazioni e omaggi

Il 10 novembre il concerto “Da Vivaldi a Schubert” vedrà esibirsi l’Ensemble Il Terzo Suono. Il 24 novembre sarà dedicato al compositore triestino Giulio Viozzi, con il Concerto per archi eseguito dall’orchestra Busoni. Il 8 dicembre e il 22 dicembre saranno caratterizzati da performance di giovani talenti e da opere di Haydn e Mendelsshon.

Giovani talenti e innovazione

Le Mattinate Musicali non dimenticano i giovani talenti: l’8 dicembre e il 26 gennaio saranno dedicate a solisti emergenti come Sara Schisa, Bruno Sebastianutto, e Giacomo Menegardi. Questi concerti offrono una piattaforma preziosa per i nuovi talenti e un’opportunità per il pubblico di scoprire la prossima generazione di musicisti.

Conclusione della rassegna e collaborazioni

Le Mattinate Musicali si concluderanno il 16 marzo con un concerto della Nuova orchestra Ferruccio Busoni che presenterà capolavori di Mozart e Boccherini. La rassegna è supportata da numerose collaborazioni, tra cui il Festival dell’Operetta, il Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste e altre istituzioni musicali.

L’Orchestra da camera Ferruccio Busoni, fondata nel 1965, è una delle formazioni più storiche del panorama musicale italiano. La rassegna, dedicata al suo fondatore Aldo Belli, rappresenta un’importante occasione per celebrare il suo legato e la qualità musicale che continua a caratterizzare il panorama culturale di Trieste.

Le Mattinate Musicali Internazionali di Trieste 2024-2025 promettono quindi una stagione ricca di emozioni e di eventi di grande prestigio, confermando il ruolo di Trieste come un importante centro culturale e musicale.

