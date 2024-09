Roiano: sei persone in ospedale dopo un incendio in un condominio

TRIESTE – Una notte di paura nel cuore del rione di Roiano, dove un incendio ha coinvolto un condominio in piazza tra i rivi, costringendo sei persone a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L’allarme è scattato nella tarda serata di ieri, quando i residenti hanno avvertito l’odore acre di fumo provenire dal primo piano dello stabile al civico 5.

L’intervento dei soccorsi

Il protocollo di maxi emergenza è stato attivato tempestivamente, mobilitando le squadre di soccorso del 118 e i Vigili del Fuoco. Quattordici persone in totale sono state visitate dal personale medico, con sei di loro trasportate d’urgenza all’ospedale di Cattinara per aver inalato fumi tossici. Fortunatamente, le condizioni di tutti i coinvolti non risultano gravi.

Vigili del Fuoco al lavoro per tutta la notte

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme, che si erano sviluppate al primo piano dello stabile. Il loro intervento, durato per tutta la notte, ha garantito la messa in sicurezza del condominio, evitando il propagarsi dell’incendio agli altri appartamenti. Anche le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico durante le operazioni.

Un quartiere scosso dall’accaduto

L’incidente ha sconvolto il tranquillo quartiere di Roiano, molto frequentato dai residenti della zona. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver avvertito un forte odore di bruciato e di aver visto il fumo avvolgere rapidamente la parte superiore del palazzo. La preoccupazione maggiore era per le persone intrappolate all’interno, che sono state poi messe in salvo grazie alla rapidità dell’intervento.

Cause ancora da accertare

Al momento, non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato l’incendio. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare se vi siano eventuali responsabilità. Non si esclude la possibilità di un corto circuito o di un malfunzionamento di qualche impianto domestico, ma ulteriori verifiche saranno necessarie nei prossimi giorni.

La comunità si stringe attorno ai coinvolti

In un contesto già provato da diverse emergenze, la comunità di Roiano ha dimostrato grande solidarietà verso i residenti colpiti dall’incendio. I vicini di casa si sono subito offerti di aiutare, mostrando ancora una volta l’importanza del legame tra i cittadini di questo quartiere.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook