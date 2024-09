Nuovo ponte sul fiume Fella, avvio dei lavori entro il 2025

L’incontro tenutosi a Udine tra l’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, i sindaci dei Comuni coinvolti, e il presidente di Fvg Strade, ha segnato un passo importante verso la realizzazione del nuovo ponte sul fiume Fella. L’opera, destinata a sostituire il vecchio ponte sulla Statale 52, garantirà un collegamento più sicuro e funzionale tra i Comuni di Venzone, Moggio Udinese e Amaro.

Superata la fase di screening ambientale

Uno dei principali ostacoli burocratici, la Valutazione di impatto ambientale (VIA), non sarà più necessario per il progetto, poiché lo screening ambientale ha avuto esito positivo. L’assessore Amirante ha dichiarato che l’ufficializzazione dal Ministero dell’Ambiente è attesa a breve, dopo la quale Fvg Strade potrà completare la progettazione esecutiva, con la gara d’appalto prevista entro metà 2025.

Un’opera strategica da 22 milioni di euro

Con un costo complessivo di 22 milioni di euro e una durata prevista di circa 19 mesi, l’intervento sarà uno dei progetti infrastrutturali più importanti per Fvg Strade. La nuova infrastruttura non solo migliorerà la sicurezza stradale, ma permetterà di gestire meglio il volume di traffico elevato che attraversa la Statale 52, una delle arterie principali della regione.

Mobilità lenta e valorizzazione turistica

L’opera avrà anche un forte impatto sulla mobilità sostenibile e sul turismo lento. Gli interventi già previsti includeranno il miglioramento del sistema ciclabile, in particolare della ciclovia Fvg1 Alpe Adria nel Comune di Venzone e della futura Fvg8, che favorirà lo sviluppo turistico di Amaro, già noto per la sua vocazione industriale. Questi interventi rientrano in una più ampia strategia per potenziare la rete ciclabile regionale e attrarre turisti appassionati di ciclismo e mobilità lenta.

La realizzazione del ponte rappresenta un’opera di valore strategico non solo per i collegamenti viari, ma anche per l’economia e il turismo locali. Il progetto, atteso da anni, rappresenta una risposta alle necessità del territorio, sbloccando finalmente un iter burocratico lungo e complesso.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook