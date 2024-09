Trieste si prepara ad accogliere due nuovi progetti documentaristici firmati da Dario Roccavini, un regista di lungo corso che da anni dedica il suo impegno a raccontare la ricca e articolata storia dello sport triestino e giuliano. Questi progetti, presentati mercoledì 18 settembre in una conferenza stampa tenuta in Sala Giunta dall’Assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio, offrono una panoramica unica e inedita sulle imprese sportive locali.

Un’opera per tramandare la storia sportiva giuliana

Il cuore dell’opera di Roccavini è rappresentato da due progetti distinti, ma complementari. Il primo è “Viaggio nella storia centenaria degli sport triestini e giuliani”, un ciclo di cinque docufilm dedicato a fini educativi e didattici. Il secondo, intitolato “160 anni e più di eventi negli sport triestini e giuliani di squadra ed individuali (1863-2024)”, è una proiezione pubblica inedita che sarà mostrata per la prima volta lunedì 23 settembre presso la Sala Luttazzi nel Magazzino 26, Porto Vecchio. Entrambi i progetti offrono un’esperienza visiva immersiva per scoprire le imprese sportive che hanno segnato la storia della città e della sua regione.

“Viaggio nella storia centenaria degli sport triestini e giuliani”

Il primo progetto, che sarà disponibile dal mese di ottobre 2024, si rivolge a scuole, licei e associazioni sportive attive nel territorio giuliano. Attraverso cinque docufilm, l’opera intende trasmettere ai giovani atleti e studenti non solo la storia dello sport locale, ma anche i valori di rispetto, impegno e spirito di squadra che caratterizzano la pratica sportiva.

Questi filmati coprono un arco temporale di oltre un secolo, narrando le gesta di squadre e atleti che, a partire dal primo Novecento, hanno portato Trieste e il suo circondario al centro della scena sportiva italiana. Tra i temi trattati, vi sono le storie degli atleti triestini, istriani, fiumani e dalmati, che si sono distinti in discipline come il calcio, la pallacanestro, il canottaggio e molte altre.

I cinque docufilm: un viaggio nel tempo

Il progetto educativo si articola in cinque opere documentaristiche che coprono vari aspetti e periodi storici dello sport triestino. Ecco i titoli:

“160 anni e più di eventi negli sport triestini e giuliani di squadra ed individuali (1863-2024)” “100 anni e più di sport giuliano – atleti nella storia (1900-2024)” “Trieste in A negli sport di squadra (1920-2024)” “Triestina Story – 100 anni e più di storia rossoalabardata (1918-2024)” “Canestri alabardati – Storia della pallacanestro triestina (1920-2024)”

Ogni docufilm sarà proiettato su richiesta presso la sede del Coni provinciale o presso la Biblioteca comunale Stelio Mattioni, dove studenti e giovani sportivi avranno la possibilità di immergersi nelle vicende che hanno caratterizzato lo sport locale.

La proiezione pubblica del 23 settembre: un evento da non perdere

Il secondo progetto di Roccavini, il docufilm “160 anni e più di eventi negli sport triestini e giuliani di squadra ed individuali (1863-2024)”, sarà proiettato per la prima volta lunedì 23 settembre alle ore 20 presso la Sala Luttazzi, nel Magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste. L’ingresso sarà gratuito e aperto a tutti.

Questa monumentale opera, della durata di 120 minuti suddivisi in due atti, offre un percorso enciclopedico attraverso i principali eventi sportivi che hanno segnato Trieste dal 1863 fino ai giorni nostri. In particolare, la narrazione si concentra sulle imprese di atleti e squadre triestine, istriane e dalmate che hanno raggiunto risultati significativi in oltre 50 discipline sportive.

Una testimonianza visiva dell’evoluzione sportiva triestina

Il docufilm si distingue per la sua attenzione ai dettagli e per l’ampio uso di filmati e immagini d’epoca, che saranno accompagnati dalla narrazione di un commentatore esperto. Tra gli sport trattati, figurano calcio, pallacanestro, atletica leggera, nuoto, rugby, sci, e molti altri, evidenziando la varietà e la ricchezza dello sport locale. Non mancherà un focus sulla costruzione dei principali impianti sportivi cittadini, elementi fondamentali per lo sviluppo dell’attività sportiva a Trieste.

Un tributo allo sport triestino e ai suoi protagonisti

L’importanza di questo progetto non risiede solo nell’aspetto documentaristico, ma anche nel suo valore educativo. Come sottolineato dall’Assessore De Blasio durante la presentazione, l’opera di Roccavini rappresenta un vero e proprio tributo alle donne e agli uomini che, con il loro impegno, hanno contribuito a scrivere pagine di storia importanti per la città di Trieste. Attraverso la narrazione delle loro storie, i docufilm offrono uno sguardo profondo sull’identità sportiva della città, promuovendo al contempo i valori fondamentali dello sport.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook