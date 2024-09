Fontanafredda, inaugurata la casetta dei libri alla RSA “Tre Cuori”

Nella giornata di ieri, presso la RSA “Tre Cuori” di Fontanafredda, è stata inaugurata la nuova casetta dei libri donata dalla Proloco di Pordenone. All’evento hanno partecipato il sindaco di Fontanafredda Michele Pegolo, il parroco Don Federico Zanetti e la signora Nadia, rappresentante della Proloco. La cerimonia di posa è stata accompagnata anche dalla Fondazione Alvise, che ha collaborato al progetto. La casetta, installata nel giardino della RSA, ha lo scopo di offrire ai residenti un momento di svago e lettura, favorendo lo scambio di libri all’interno della comunità.

Durante la cerimonia, il sindaco Michele Pegolo ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per mantenere vivo il legame tra la comunità locale e le strutture assistenziali. Don Federico Zanetti ha benedetto la casetta, augurando che possa portare gioia e conoscenza a tutti gli utenti della RSA. Un plauso particolare è stato rivolto alla Proloco Pordenone e alla Fondazione Alvise per il loro impegno e dedizione al benessere della comunità.

