La Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato una nuova dotazione finanziaria per l’assestamento di bilancio autunnale, con una cifra complessiva che si aggira intorno ai 153 milioni di euro destinata al comparto sanitario. Questa somma è fondamentale per coprire i fabbisogni delle aziende sanitarie nei mesi finali dell’anno, garantendo che i cittadini possano continuare a ricevere i servizi richiesti in un settore strategico come quello della sanità.

L’assessora regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha sottolineato come queste risorse siano frutto di una gestione oculata da parte dell’Amministrazione regionale, che ha saputo impiegare al meglio le rimanenze di spesa e beneficiare di maggiori entrate tributarie derivanti da capitali e interessi recuperati nel corso dell’anno. L’obiettivo principale di questo finanziamento è assicurare che il sistema sanitario regionale risponda in maniera adeguata alle necessità dei cittadini, specialmente in un contesto di crescente domanda di servizi.

3,5 milioni per la disabilità: sostegno alle amministrazioni locali

Un altro intervento rilevante è rappresentato dai 3,5 milioni di euro destinati a favore delle persone con disabilità. Queste risorse verranno distribuite alle Amministrazioni locali, e sono destinate a sostenere il Fondo autonomia possibile, uno strumento fondamentale per promuovere l’inclusione e garantire assistenza a chi ne ha più bisogno.

Questo impegno a favore della disabilità conferma l’attenzione della Regione verso le categorie più fragili, puntando a migliorare la qualità della vita e l’accesso a servizi essenziali per tutti i cittadini. Zilli ha sottolineato come sia cruciale offrire un supporto concreto alle famiglie e alle persone che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà.

60 milioni per le imprese: focus su agricoltura e iniziative economiche

L’assestamento autunnale di bilancio non si limita al settore sanitario e alla disabilità, ma prevede anche importanti interventi per il mondo delle imprese, con un totale di 60 milioni di euro destinati a migliorare l’accesso al credito. Questa somma sarà suddivisa in due principali ambiti di intervento: 40 milioni di euro per il Fondo di rotazione regionale dedicato all’agricoltura, e 20 milioni di euro destinati al Fondo di rotazione per iniziative economiche (Frie).

L’obiettivo di queste misure è sostenere la ripresa economica del Friuli-Venezia Giulia, in particolare nel settore primario, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia regionale. Le risorse messe a disposizione garantiranno alle imprese, incluse quelle agricole, la possibilità di accedere a finanziamenti agevolati, promuovendo lo sviluppo e l’innovazione in un periodo caratterizzato da incertezze economiche.

Sviluppo infrastrutturale e viabilità: nuovi fondi per Go!2025

Oltre ai settori sanitario ed economico, l’assestamento autunnale include risorse dedicate alla viabilità e allo sviluppo infrastrutturale, con uno sguardo particolare ai progetti legati all’evento Go!2025. Zilli ha confermato l’assegnazione di 3,5 milioni di euro per la riqualificazione di Borgo Castello e della galleria Bombi, due interventi che contribuiranno a migliorare l’attrattività turistica e culturale del territorio in vista del 2025, quando Nova Gorica e Gorizia saranno Capitale Europea della Cultura.

Inoltre, 3,1 milioni di euro verranno stanziati per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità, un ambito che continua a rappresentare una priorità per la Giunta regionale. Questi lavori saranno realizzati dagli Enti di decentramento regionale (Edr), contribuendo a garantire strade sicure ed efficienti.

1,5 milioni per l’accesso all’ospedale di Pordenone

In conclusione, l’assessora Zilli ha annunciato anche lo stanziamento di 1,5 milioni di euro per completare i lavori di viabilità di accesso all’ospedale di Pordenone, un’infrastruttura fondamentale per il sistema sanitario regionale. Questi fondi permetteranno di migliorare la connessione viaria verso il presidio ospedaliero, facilitando l’accesso ai servizi sanitari per i cittadini e ottimizzando la gestione del traffico in un’area nevralgica della città.

