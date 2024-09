La Coppa Davis esposta a Trieste nel Palazzo della Regione

La Coppa Davis, uno dei trofei più iconici del tennis mondiale, è stata esposta al pubblico presso il Palazzo della Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia. Un evento che rappresenta un grande onore per la città di Trieste e per tutta la Regione, scelta come tappa finale prima della partenza per Malaga, dove l’Italia difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

Un simbolo di successo per lo sport italiano

La famosa “Insalatiera”, trofeo della Coppa Davis, è stata esposta per due giorni (oggi fino alle 18 e domani dalle 10 alle 18) nell’entrata principale del Palazzo della Presidenza della Regione, in piazza Unità d’Italia. L’evento ha attirato appassionati e curiosi, offrendo loro l’opportunità di ammirare da vicino un pezzo di storia dello sport italiano.

Il governatore Massimiliano Fedriga ha sottolineato l’importanza di ospitare un trofeo così prestigioso, descrivendolo come “un’opera d’arte dello sport” e un simbolo del successo sportivo dell’Italia. Fedriga ha anche ringraziato la Federazione Italiana Tennis e il CONI per la collaborazione con la Regione, e ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere lo sport, soprattutto tra i giovani.

Investimenti per lo sport e il futuro dei giovani

Fedriga ha spiegato come la Regione stia investendo in modo significativo nello sport, sia in termini di impiantistica che di accesso alle attività sportive, soprattutto per i giovani. Il sostegno alle famiglie, tramite misure dedicate, permette di agevolare la partecipazione allo sport, valorizzando i suoi benefici anche nella vita quotidiana.

Il vicegovernatore con delega allo sport, Mario Anzil, ha evidenziato come questo evento avvicini i giovani al tennis, uno sport in crescita che la Regione sta sostenendo con finanziamenti per la costruzione di nuovi campi. La presenza della Coppa Davis offre un’opportunità educativa, stimolando l’interesse per uno sport che trasmette valori positivi.

Una collaborazione vincente

L’evento ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il presidente del CONI regionale Giorgio Brandolin, il vicepresidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Giovanni Milan, e il presidente della Federtennis regionale Antonio De Benedittis. La loro presenza ha testimoniato l’importanza della collaborazione tra le istituzioni locali e le federazioni sportive per promuovere lo sport e i suoi valori.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook