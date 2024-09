Sicurezza stradale, in piazza a Trieste per imparare a prevenire gli incidenti

Sabato 21 settembre, in piazza della Borsa a Trieste, si terrà un’importante iniziativa dedicata alla prevenzione degli incidenti stradali e alla sensibilizzazione su un tema sempre più urgente. L’evento è organizzato nell’ambito del progetto ‘Trieste 4SafetyFVG’, promosso dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con l’Automobile Club e il Comune di Trieste. A sostegno dell’evento, l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha ribadito l’importanza della prevenzione, sottolineando come sia un “dovere morale” per le istituzioni intervenire in modo efficace su questo fronte.

Il peso degli incidenti stradali: vittime e costi sociali

“Il dramma delle vittime degli incidenti stradali – ha dichiarato Roberti – si accompagna agli enormi costi sociali che tali eventi generano. Le istituzioni devono quindi rispondere in modo proattivo, sia attraverso azioni di prevenzione che di sensibilizzazione“. Secondo l’assessore, l’approccio scelto per l’iniziativa è stato quello di adattarsi alle peculiarità dei quattro territori delle ex province della regione, mirato a specifici target di utenti della strada.

Focus sui pedoni, ciclisti e utenti vulnerabili

Durante l’incontro, si porrà particolare attenzione agli utenti vulnerabili, come ciclisti, utilizzatori di monopattini e pedoni. Questi ultimi, ha evidenziato Roberti, sono spesso quelli che subiscono le conseguenze fisiche più gravi in caso di scontro con un’autovettura, anche quando sono nel giusto dal punto di vista legale. La campagna ha l’obiettivo di sensibilizzare tutti gli utenti della strada, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato.

Distrazioni al volante, smartphone sotto accusa

Un elemento cruciale su cui si concentrerà l’evento è il tema delle distrazioni alla guida, in particolare quelle causate dall’uso dello smartphone. “Le distrazioni sono una delle principali cause degli incidenti – ha sottolineato Roberti – e rappresentano una sfida che va affrontata con fermezza”. L’invito è a riflettere sull’uso consapevole dei dispositivi mobili e sui pericoli che un semplice messaggio o notifica possono provocare quando si è al volante.

Un evento interattivo: crash test e simulazioni

A partire dalle ore 10 di sabato 21 settembre, la piazza della Borsa sarà animata da 12 stand informativi, dove esperti del settore risponderanno alle domande del pubblico e forniranno consigli utili per la sicurezza stradale. Tra le attività più attese ci saranno il crash test e il simulatore di ribaltamento, strumenti interattivi che permetteranno ai partecipanti di sperimentare in prima persona gli effetti degli incidenti, aumentando la consapevolezza dei rischi legati a comportamenti imprudenti.

L’iniziativa fa parte di un impegno più ampio da parte della Regione Friuli Venezia Giulia per migliorare la sicurezza stradale, puntando su prevenzione, educazione e responsabilità. L’appello dell’assessore Roberti è chiaro: “La sicurezza stradale è una responsabilità condivisa, e dobbiamo fare tutto il possibile per ridurre il numero di incidenti e salvare vite umane”.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook