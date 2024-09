L’autunno si sta avvicinando e, con esso, le prime perturbazioni che porteranno un assaggio di clima più fresco e piovoso. Questa settimana, il Friuli-Venezia Giulia sarà interessato da due fronti perturbati che cambieranno drasticamente le condizioni meteorologiche. Scopriamo insieme le previsioni e l’impatto di queste variazioni sul nostro territorio.

Lunedì 23 settembre

Il lunedì si presenta con un’aria umida in arrivo, determinando un rapido aumento della nuvolosità. Le pianure meridionali vedranno cieli sparsi, ma la situazione si aggraverà nel corso della giornata con l’arrivo di acquazzoni e temporali serali. Sulle pianure settentrionali, inizialmente poco nuvolose, si prevede un incremento della nuvolosità e deboli piogge, anche di carattere temporalesco, nel pomeriggio. Le Prealpi non saranno risparmiate: il cielo, che si presenterà inizialmente sereno, si coprirà progressivamente, portando a piogge diffuse. Gli venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-orientali.

Martedì 24 settembre: piogge e nuvole

Il martedì segnerà un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche. Le infiltrazioni umide arriveranno già dal mattino, portando nuvole e piogge in serata. Nelle pianure meridionali si assisterà a una giornata caratterizzata da nubi sparse, ma si prevedono rasserenamenti in serata. Al contrario, nelle pianure settentrionali il cielo sarà grigio e coperto, con deboli piogge attese nel corso della giornata. Sulle Prealpi, le piogge e i rovesci saranno diffusi e, a tratti, anche temporaleschi. Sulle Alpi, la giornata sarà caratterizzata da cieli molto nuvolosi con piogge persistenti.

Mercoledì 25 settembre

Mercoledì ci aspetta un temporaneo miglioramento delle condizioni meteo. Sebbene le nuvole continueranno a dominare il cielo, ci saranno ampi rasserenamenti soprattutto sulle pianure meridionali e sulle Prealpi, con qualche sporadica pioggia serale. Nelle pianure settentrionali, le condizioni saranno più grigie, con cieli coperti, ma ci sarà la possibilità di qualche apertura durante il pomeriggio. In montagna, il cielo rimarrà nuvoloso per tutto il giorno, con piogge leggere attese nel pomeriggio. I venti si presenteranno deboli, ruotando da meridionali a sud-occidentali.

Giovedì 26 settembre: ritorno delle piogge

Il giovedì porterà un nuovo fronte perturbato che abbraccerà il Friuli-Venezia Giulia. Si prevede un’invasione di nuvole e piogge, che si intensificheranno nel pomeriggio. Le pianure meridionali avranno cieli molto nuvolosi, con schiarite che potrebbero arrivare solo in serata. Sulle pianure settentrionali, le piogge aumenteranno, accompagnate da possibili temporali. Le Prealpi saranno nuovamente sotto attacco di piogge e rovesci, mentre le Alpi vivranno una giornata di maltempo diffuso. I venti saranno deboli, con una rotazione attesa verso i quadranti meridionali.

Un’autunno in evoluzione

Questa settimana di cambiamenti meteorologici rappresenta un chiaro segnale che l’autunno è in arrivo nel Friuli-Venezia Giulia. Gli abitanti della regione dovranno prepararsi a un clima variabile, che porterà con sé piogge e un abbassamento delle temperature. È un ottimo momento per riscoprire le bellezze autunnali del nostro territorio, magari con una passeggiata nei boschi per ammirare il cambio di colore delle foglie e gustare le prelibatezze stagionali. Nonostante le perturbazioni, l’autunno porta con sé anche un fascino unico che merita di essere vissuto appieno

