Trieste Trasporti: arrivano i primi bus elettrici sulle linee urbane

Il 24 settembre 2024, Trieste ha fatto un passo significativo verso la sostenibilità con l’inaugurazione di tredici nuovi autobus elettrici. Questo investimento di 8,2 milioni di euro, realizzato grazie alla sinergia tra il Comune di Trieste, la Regione Friuli-Venezia Giulia e Trieste Trasporti, rappresenta un importante traguardo nel processo di transizione energetica della città. I nuovi mezzi, prodotti dalla cinese Yutong, saranno inizialmente operativi sulle linee 8, 17 e 18, contribuendo a una mobilità più ecologica e moderna.

Fondi PNRR e collaborazione interistituzionale

La realizzazione di questo progetto è stata possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), di cui 6,3 milioni di euro sono stati assegnati direttamente al Comune di Trieste. La collaborazione tra il Comune, la Regione FVG e Trieste Trasporti ha permesso di massimizzare l’uso di queste risorse. Come sottolineato dal sindaco Roberto Dipiazza, “una sinergia, quella con la Regione e con Trieste Trasporti, che ha consentito di impiegare virtuosamente i primi fondi assegnati dal PNRR”. Questo approccio collaborativo è essenziale per raggiungere gli obiettivi del Green Deal europeo, che mira a ridurre le emissioni inquinanti nel settore dei trasporti.

Dettagli tecnici degli autobus

I nuovi autobus hanno una lunghezza di 12 metri e possono ospitare oltre 80 passeggeri, con 33 posti a sedere, otto in più rispetto ai modelli a gasolio di pari dimensione. L’autonomia della batteria è di circa 500 chilometri, con ricarica prevista presso il deposito di Broletto. Questi mezzi sono dotati di tecnologie avanzate che consentono il monitoraggio delle performance e dei consumi, un passo fondamentale per ottimizzare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale.

Formazione dei conducenti e innovazione tecnologica

Con oltre 400 conducenti già formati sulla guida di autobus elettrici, il Comune sta investendo nella formazione continua del personale. La tecnologia installata sui nuovi mezzi permette un monitoraggio costante, che contribuirà a migliorare gli stili di guida e, di conseguenza, a ridurre i consumi energetici. Questo è solo uno dei tanti aspetti della trasformazione del sistema di trasporto pubblico, che ora si avvale di mezzi moderni e sostenibili.

Sostenibilità e qualità della vita

Maurizio Marzi Wildauer, presidente di Trieste Trasporti, ha enfatizzato che l’entrata in servizio di questi autobus elettrici segna l’inizio di una trasformazione ben più ampia: “la transizione è un processo trasversale che riguarda le tecnologie, l’ambiente, la manutenzione e il modo stesso di viaggiare”. Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini è uno degli obiettivi primari di questa iniziativa. La riduzione del rumore e delle emissioni inquinanti non solo renderà la città più vivibile, ma attirerà anche maggiori investimenti e turismo.

L’importanza della sinergia

Durante l’inaugurazione, l’assessore alle Politiche del Territorio Michele Babuder ha ribadito l’importanza della collaborazione tra le istituzioni. “Questo che celebriamo oggi è l’esito di un percorso che ha visto una strettissima sinergia fra gli uffici tecnici dell’amministrazione regionale, del Comune e di Trieste Trasporti,” ha dichiarato Babuder. La cooperazione tra enti locali e regionali è fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi, come quello di rendere il trasporto pubblico di Trieste più sostenibile ed efficiente.

Investimenti futuri e sviluppo sostenibile

Guardando al futuro, la Regione Friuli Venezia Giulia prevede un investimento complessivo di 103,5 milioni di euro per il rinnovamento del parco mezzi di Trieste nei prossimi sei anni. Questo programma include non solo l’acquisto di nuovi autobus, ma anche lo sviluppo delle necessarie infrastrutture di alimentazione. L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha sottolineato come questi investimenti siano cruciali per promuovere uno sviluppo sostenibile che possa garantire un miglioramento della mobilità per tutti i cittadini.

