L’estate 2024 in Friuli-Venezia Giulia si conferma come una delle più calde e secche degli ultimi anni. Secondo il report mensile di meteo.fvg, pubblicato dall’Arpa FVG – Osmer, agosto è stato un mese caratterizzato da alte temperature e precipitazioni scarse, con qualche eccezione in aree isolate. La situazione climatica di questo mese ha ulteriormente accentuato la crisi idrica che ha colpito la regione, posizionandola al primo posto tra le regioni del nord Italia per siccità.

Temperature marine sopra la media a Trieste

Tra i dati più significativi raccolti dal report, spiccano le temperature del mare a Trieste, che hanno raggiunto livelli superiori alla media dell’ultimo decennio in diversi giorni di agosto. In particolare, tra il 3 e il 21, il 23, il 25, e negli ultimi due giorni del mese, il mare ha registrato temperature da record, con valori tra il 10° e il 90° percentile. Questi picchi termici sono una conseguenza diretta della prolungata ondata di caldo che ha investito la regione, contribuendo ad aggravare il quadro climatico.

Un’estate di siccità nonostante un giugno piovoso

Il report sottolinea che, nonostante un mese di giugno particolarmente piovoso, l’estate 2024 è risultata più secca rispetto alla media degli anni precedenti. L’analisi della siccità calcolata sui tre mesi estivi ha evidenziato una scarsità d’acqua in Friuli-Venezia Giulia superiore a quella delle altre regioni dell’Italia settentrionale.

Le precipitazioni estive sono state distribuite in modo disomogeneo, con accumuli che variano sensibilmente a seconda della zona. In particolare, i valori di pioggia accumulata sono stati:

100-150 mm lungo la costa,

lungo la costa, 200-250 mm nella media pianura friulana,

nella media pianura friulana, 300-400 mm ai piedi delle colline,

ai piedi delle colline, con punte di quasi 600 mm nelle località prealpine.

Tuttavia, agosto è stato il mese in cui la pluviometria mensile è risultata particolarmente bassa rispetto alla norma, accentuando ulteriormente la crisi idrica della regione.

Un agosto caratterizzato da un caldo estremo e instabilità atmosferica

Il mese di agosto in Friuli-Venezia Giulia ha mostrato un andamento climatico fortemente variabile. Dal 1 all’8 agosto, la regione ha vissuto condizioni meteorologiche instabili, con temporali sparsi alternati a giornate più serene. Dal 9 al 17 agosto, invece, si è verificata una prolungata ondata di caldo, con temperature ben al di sopra della media stagionale e condizioni di afa che hanno reso difficile il periodo per la popolazione, in particolare per le persone più vulnerabili.

Nel mezzo di questa ondata di calore, il 14 agosto, si sono verificati temporali che, pur portando una leggera pausa dal caldo, non hanno avuto effetti significativi sulla crisi idrica.

Una breve tregua e poi il ritorno del caldo

Tra il 18 e il 21 agosto, il Friuli-Venezia Giulia ha goduto di una breve pausa dal caldo, accompagnata da temporali e piogge che hanno contribuito a rinfrescare temporaneamente l’aria. Tuttavia, dal 22 agosto in poi, le temperature hanno ripreso a salire progressivamente, raggiungendo valori elevati, seppur intervallate da temporali notturni.

Questo andamento climatico ha dimostrato la presenza di una forte instabilità atmosferica, che ha reso difficile prevedere con precisione gli eventi meteorologici. Le temperature progressivamente più elevate hanno accompagnato la fine del mese, accentuando ulteriormente la percezione di un’estate rovente e secca.

Le conseguenze di un clima in evoluzione

L’agosto 2024 conferma una tendenza preoccupante che vede il clima del Friuli-Venezia Giulia sempre più caratterizzato da eventi estremi, come ondate di caldo prolungate e periodi di siccità alternati a piogge violente ma sporadiche. Questi fenomeni mettono in evidenza i segnali di un cambiamento climatico in atto, che richiede interventi urgenti da parte delle autorità locali e nazionali per affrontare le sfide future, sia in termini di gestione delle risorse idriche sia di tutela del territorio.

