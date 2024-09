Riforma agricola europea, Zannier invoca un cambio di rotta al G7

L’assessore alle Risorse agroalimentari del Friuli-Venezia Giulia, Stefano Zannier, ha sollevato un’importante questione durante l’Expo “Divinazione 24“, evento che accompagna il G7 Agricoltura a Siracusa. Zannier ha esposto una provocazione sul cofinanziamento statale e regionale, denunciando l’eccesso di burocrazia che grava sulle amministrazioni locali. “Per utilizzare 40 milioni di euro nell’ambito del Piano di sviluppo rurale servono 85 funzionari, mentre per gestire 250 milioni di fondi regionali, ne servono solo quattro”, ha sottolineato Zannier.

La sfida della burocrazia e le richieste di riforma

La critica principale avanzata da Zannier è rivolta all’attuale architettura burocratica della Politica Agricola Comune (PAC), che secondo l’assessore non solo rallenta il processo di erogazione dei fondi, ma impone agli agricoltori di anticipare interamente gli investimenti, con rischi significativi per la sostenibilità delle imprese agricole. Per questo motivo, l’assessore ha proposto di sfruttare i fondi statali e regionali al di fuori del sistema PAC, un’idea che potrebbe alleggerire il carico amministrativo e rendere più efficiente il finanziamento delle aziende agricole.

L’agricoltura al centro del dibattito internazionale

L’evento di Siracusa, organizzato in concomitanza con il G7 Agricoltura, ha offerto l’opportunità di discutere sul futuro delle produzioni agricole a livello internazionale. Zannier ha evidenziato che la vera sfida futura sarà il sostegno alle produzioni agricole, che devono essere sostenibili ma anche bilanciate in tutte le componenti fondamentali che le influenzano. “Le produzioni non sono infinite”, ha dichiarato l’assessore, richiamando l’attenzione su una gestione delle risorse che tenga conto delle diverse esigenze del settore.

L’importanza di una riflessione europea sulle politiche agricole

Zannier ha inoltre auspicato una riflessione profonda da parte dell’Unione Europea sulle politiche agricole, sottolineando come molte decisioni siano state imposte in modo ideologico e non tengano sufficientemente conto delle esigenze dei territori. La richiesta dell’assessore è quella di una revisione delle scelte europee in materia agricola, affinché si possa realizzare un sistema che contemperi gli interessi di tutte le parti coinvolte.

Il Friuli-Venezia Giulia protagonista all’Expo Divinazione 24

Il Friuli-Venezia Giulia ha partecipato attivamente all’Expo con uno spazio espositivo gestito da PromoTurismoFVG. All’interno dello stand, fino al 29 settembre, i visitatori potranno scoprire e assaporare le eccellenze agroalimentari regionali, come il celebre prosciutto di San Daniele, il formaggio Montasio, la trota affumicata di San Daniele e il frico, accompagnati dalle migliori etichette dei vini bianchi delle aree di eccellenza della regione.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook