La Protezione Civile del Friuli-Venezia Giulia ha diramato un’allerta gialla per l’intera giornata di domani, a causa dell’imminente ondata di maltempo che colpirà diverse aree della regione. Il bollettino meteo prevede un significativo peggioramento delle condizioni atmosferiche, con piogge intense e temporali, soprattutto sulle zone montane e costiere.

Vasta zona depressionaria: la causa del maltempo

Il maltempo in arrivo è causato da una vasta zona depressionaria presente sull’Europa nord-occidentale, che nelle prossime ore si sposterà verso il Nord Italia. Questa situazione atmosferica determinerà l’afflusso di correnti sudoccidentali veloci e molto umide sulla regione, aumentando il rischio di precipitazioni intense.

Prealpi Giulie e zone montane sotto la pioggia

Le aree più colpite saranno le Prealpi Giulie, dove si prevedono piogge molto intense e temporalesche. Anche il resto delle zone montane subirà precipitazioni significative, sebbene con intensità inferiore verso il Veneto. La Protezione Civile avverte che in queste aree potrebbero verificarsi locali situazioni di crisi dovute a smottamenti o difficoltà nella gestione delle acque superficiali.

Temporali e vento forte lungo la costa

Sulla costa si attendono temporali accompagnati da venti sostenuti provenienti da sud. Le zone più a rischio di mareggiate sono quelle comprese tra Lignano e Grado, in particolare durante la mattinata di domani. Le autorità consigliano alla popolazione di prestare attenzione e di limitare gli spostamenti nelle aree a rischio durante il picco delle perturbazioni.

Rischi idrogeologici e innalzamento dei fiumi

Secondo la Protezione Civile, l’ondata di maltempo potrebbe causare l’innalzamento dei corsi d’acqua principali, in particolare del fiume Isonzo. Sono inoltre possibili fenomeni di instabilità dei pendii e locali interruzioni della viabilità nelle aree più esposte. Le autorità monitorano costantemente la situazione, pronte a intervenire in caso di emergenze idrogeologiche o viarie.

Misure di precauzione e raccomandazioni

La popolazione è invitata a prestare attenzione alle comunicazioni ufficiali e a seguire le indicazioni delle autorità locali. In particolare, si raccomanda di evitare le aree esposte a possibili allagamenti o frane, e di non avventurarsi vicino a fiumi o zone costiere durante le ore più critiche. La Protezione Civile suggerisce di verificare le condizioni di drenaggio urbano per prevenire danni alle abitazioni e alle infrastrutture.

Vigilanza alta per prevenire disagi

L’allerta gialla richiede un’attenzione particolare da parte della cittadinanza e delle istituzioni, per fronteggiare possibili disagi causati dal maltempo in arrivo. Le condizioni atmosferiche avverse, unite ai rischi idrogeologici, richiedono prudenza e misure tempestive per garantire la sicurezza delle persone e dei beni nelle aree più vulnerabili della regione.