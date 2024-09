Polizia locale, celebrazione per i 158 anni al servizio della sicurezza del FVG

In occasione della celebrazione per i 158 anni dalla fondazione della Polizia locale, l’assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, ha evidenziato l’importanza del Corpo come “un tassello fondamentale per la garanzia della sicurezza nei confronti dei cittadini”. Durante la cerimonia tenutasi nella suggestiva Loggia del Lionello di Udine, Roberti ha sottolineato come la Polizia locale, pur avendo mutato i propri compiti rispetto al passato, resti cruciale per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza nelle comunità.

La Polizia Locale, storia di impegno e responsabilità

Fondata 158 anni fa, la Polizia locale ha attraversato significativi cambiamenti. Oggi, oltre a svolgere compiti amministrativi e di controllo, la sua presenza fisica sul territorio rappresenta un simbolo tangibile della sicurezza. “Vedere una divisa transitare per strada fa percepire la presenza delle istituzioni dello Stato, della Regione e del Comune”, ha affermato Roberti. Questo senso di protezione è essenziale per garantire che i cittadini si sentano tutelati.

Le risorse per la sicurezza in Friuli-Venezia Giulia

Nel suo intervento, Roberti ha illustrato lo sforzo economico compiuto dalla Regione per sostenere la sicurezza: nel 2024 sono stati stanziati 6,5 milioni di euro, cui si aggiungono ulteriori fondi per un totale di 21 milioni di euro. Questi finanziamenti sono destinati non solo ai corpi di polizia, ma anche a enti locali, Camera di commercio e iniziative private. Tuttavia, Roberti ha chiarito che, nonostante questo ingente investimento, “ciò che serve è la presenza fisica”, facendo eco all’idea che una maggiore visibilità delle forze dell’ordine sia essenziale per far percepire sicurezza ai cittadini.

Il corso-concorso unico regionale

Tra le misure presentate, l’assessore ha parlato del nuovo corso-concorso unico regionale, previsto dalla Legge regionale 5, che ha l’obiettivo di potenziare l’organico della Polizia locale. Il progetto, affidato a CompaFvg, mira a migliorare la capacità operativa delle forze di polizia, che negli ultimi anni ha subito una riduzione del personale. Questo concorso rappresenta una risposta concreta all’esigenza di rimpinguare l’organico e garantire una maggiore presenza sul territorio.

Gratificazioni e impegno continuo

Un altro momento significativo della cerimonia è stato l’encomio agli agenti che si sono distinti per il loro impegno. La consegna dei riconoscimenti è stata un segnale forte dell’attenzione che la Regione riserva alla valorizzazione del lavoro della Polizia locale. Roberti ha concluso affermando che la Regione continuerà a impegnarsi per garantire le adeguate indennità e migliorare ulteriormente le dotazioni tecniche delle forze dell’ordine.

