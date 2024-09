Trieste pronta per la 56° Barcolana, oggi la presentazione

La Barcolana, storica regata che si svolge a Trieste, è diventata nel tempo un vero e proprio simbolo del Friuli-Venezia Giulia, portando il nome della città e della regione in tutto il mondo. Oggi, durante la presentazione della 56° edizione, il governatore Massimiliano Fedriga ha voluto ringraziare in particolare il main sponsor Generali, sottolineando il valore del loro supporto, radicato profondamente nel tessuto economico della città. “La Barcolana testimonia l’importanza delle tradizioni locali e della capacità di promuovere il territorio su scala internazionale”, ha affermato Fedriga.

Un evento unico per scenario e partecipazione

La Barcolana non è solo una regata. È un evento che unisce natura, sport e cultura, attirando non solo velisti, ma anche spettatori da tutta Europa e oltre. Fedriga ha messo in evidenza l’unicità di questo appuntamento, grazie al meraviglioso scenario naturale del Golfo di Trieste e alla partecipazione di un numero elevato di natanti, che la rende la più grande regata del mondo per numero di partecipanti. Ogni anno, infatti, l’obiettivo è quello di far crescere ulteriormente la manifestazione e ampliarne la portata.

Barcolana Ski, quando il mare incontra la montagna

Tra le iniziative promosse quest’anno, la Barcolana Ski, ideata da PromoTurismoFVG rappresenta un chiaro esempio dell’intento di integrare le diverse bellezze naturali del Friuli-Venezia Giulia. L’evento si svolgerà sabato 12 ottobre, con una gara sulla pista artificiale di Aurisina, che vedrà la partecipazione di quattro ex campioni internazionali di sci alpino, tra cui l’azzurro Cristian Ghedina, affiancati da 12 giovani talenti della Federazione Sci del Friuli-Venezia Giulia. “In meno di un’ora di automobile è possibile passare dal mare alle montagne, esplorando un territorio ricco di paesaggi e culture diverse”, ha spiegato il governatore.

Trieste, città pronta per grandi eventi

Il governatore ha voluto anche sottolineare la capacità di Trieste di essere una meta affascinante e ospitale per eventi di grande rilevanza. Quest’anno, la città ha accolto personalità di rilievo, come il Papa Francesco e il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E tra pochi giorni ospiterà il Big Science Business Forum, un altro appuntamento di prestigio che conferma l’importanza di Trieste non solo come città di mare, ma come punto di riferimento per la scienza e l’innovazione.

