La Regione FVG digitalizza lo sconto carburanti, arriva il QR-code

Il Friuli-Venezia Giulia continua a progredire verso la digitalizzazione del sistema di sconto carburanti, con 118.738 tessere digitali attivate dai cittadini e 881 gestori che hanno implementato i Pos virtuali. Questo passaggio, in atto durante tutto il 2024, rappresenta una fase di transizione in cui coesistono due modalità: la tessera fisica e il QR-code digitale. Grazie a queste innovazioni, la Regione offre prezzi vantaggiosi sui carburanti, spesso più bassi rispetto ai paesi limitrofi, sostenendo i cittadini in un momento cruciale di transizione energetica.

La doppia modalità di accesso allo sconto carburanti

Fino alla fine del 2024, i cittadini del Friuli-Venezia Giulia potranno continuare ad accedere agli sconti carburanti sia tramite le tessere fisiche che attraverso l’innovativo sistema digitale basato su QR-code. Come specificato dall’assessore Fabio Scoccimarro, i Pos fisici presso le stazioni di servizio sono ormai quasi esauriti, e non sarà possibile sostituirli a causa di gare deserte per la loro manutenzione. Di conseguenza, i nuovi utenti riceveranno solo l’identificativo digitale, che potrà essere utilizzato anche in formato cartaceo per chi preferisce.

Un’agevolazione per tutti: gestori e cittadini coinvolti nel processo

Per facilitare la transizione, la Regione, tramite Insiel, ha attuato una serie di misure. Tra queste, contributi ai gestori degli impianti per l’acquisto di dispositivi mobili su cui installare la App Gestori, incontri con le associazioni di categoria e campagne informative per educare i cittadini. L’obiettivo è rendere questo passaggio il più fluido possibile, garantendo che tutti gli utenti, anche quelli meno pratici con la tecnologia, possano beneficiare dello sconto carburanti.

Monitoraggio e proiezioni: l’Osservatorio regionale dei carburanti

Un altro passo importante è stato la creazione del sistema informativo “Osservatorio regionale dei carburanti”, realizzato da Insiel. Questo strumento permette all’amministrazione di monitorare in dettaglio le vendite e fare proiezioni sul consumo futuro di carburanti, contribuendo così a una pianificazione più accurata dei fabbisogni finanziari legati allo sconto carburanti. Questa iniziativa, oltre a migliorare la gestione del sistema, assicura una maggior trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.

Un sistema in evoluzione

La Regione ha annunciato ulteriori sviluppi, tra cui la possibilità per i cittadini di richiedere il contributo direttamente online, eliminando la necessità di recarsi fisicamente presso le Camere di Commercio. Inoltre, sarà possibile verificare i rifornimenti effettuati attraverso l’app QRfvg Carburanti o tramite i portali regionali, semplificando ulteriormente l’esperienza utente.

