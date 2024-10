Manovra autunnale FVG: 266,5 milioni per salute, agricoltura e imprese

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli ha presentato alla I Commissione consiliare il Ddl 26 “Misure finanziarie multisettoriali”, una manovra da 266,5 milioni di euro che mira a potenziare settori chiave come salute, agricoltura e imprese. Grazie alla crescita economica del Friuli-Venezia Giulia e all’autonomia della regione, è stato possibile allocare queste risorse aggiuntive, con un approccio che mira all’efficientamento della spesa pubblica.

Le risorse derivano da imposte e conguagli

La somma di 266,5 milioni di euro proviene da diverse fonti. 131,5 milioni derivano dal conguaglio positivo sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali del 2022, mentre altri 130,5 milioni sono frutto di aumenti straordinari legati all’imposta sostitutiva sui redditi e alle ritenute sugli interessi e redditi di capitale durante il periodo estivo. A questi si aggiungono 4,5 milioni di euro restituiti al sistema sanitario e ridestinati al medesimo settore.

Priorità alla salute con 158,3 milioni di euro

La salute è stata individuata come il settore prioritario nella manovra. Ben 158,3 milioni di euro sono stati destinati a questo ambito, con 3,5 milioni riservati agli enti locali per il Fondo per l’autonomia possibile, destinato a supportare le persone con disabilità o con limitazioni funzionali. Questo impegno testimonia la forte attenzione della Giunta regionale verso il benessere dei cittadini.

Sostegno a imprese e agricoltura: rafforzati i fondi di rotazione

Un’altra parte significativa della manovra riguarda il rafforzamento dei fondi di rotazione per l’accesso al credito da parte delle imprese e delle aziende agricole, rispondendo alla crescente domanda di finanziamenti. In particolare, sono stati allocati 40 milioni di euro al Fondo di rotazione per interventi agricoli e 20 milioni al FRIE (Fondo di rotazione per le iniziative economiche).

Investimenti per il turismo, la viabilità e le infrastrutture

La manovra autunnale non trascura nemmeno lo sviluppo turistico e la riqualificazione urbana. PromoTurismoFVG riceverà 4,1 milioni di euro per la gestione di impianti in aree montane e per progetti legati alla comunicazione e digitalizzazione, mentre i Comuni beneficeranno di 3,6 milioni di euro per la riqualificazione di immobili non di lusso. Tra gli altri interventi figurano le spese per la galleria Bombi a Gorizia e per migliorare l’accessibilità viaria all’ospedale di Pordenone.

Un futuro basato sull’efficienza

La manovra da 266,5 milioni di euro riflette la strategia della Giunta regionale, che punta a una gestione oculata delle risorse per migliorare la qualità della vita dei cittadini, stimolare l’economia e sostenere le imprese locali. L’impegno in settori fondamentali come la salute, l’agricoltura e la viabilità contribuirà a rendere il Friuli-Venezia Giulia una regione ancora più solida e competitiva nel panorama nazionale ed europeo.

