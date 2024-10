Il Friuli-Venezia Giulia si conferma protagonista dell’innovazione grazie al sostegno concreto fornito alle Piccole e Medie Imprese (PMI) che puntano sulla ricerca e sviluppo tecnologico. Durante la prima edizione del Premio PMI Innovativa 2024, la Regione ha celebrato l’eccellenza delle imprese che, andando oltre lo stadio di startup, hanno saputo affermarsi come leader di innovazione.

Il sostegno regionale all’innovazione

Nel 2023, il Friuli-Venezia Giulia è stata la prima regione italiana per numero di startup innovative rispetto al totale delle nuove società di capitali. Questo traguardo è frutto di una politica regionale che ha stanziato ingenti risorse a sostegno del settore tecnologico e della digitalizzazione. In particolare, l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha sottolineato che durante la legislatura precedente, la Giunta regionale ha investito 63 milioni di euro per l’innovazione delle imprese, mentre solo nell’ultimo anno sono stati assegnati 55,5 milioni di euro a progetti di digitalizzazione e transizione tecnologica.

Premio PMI Innovativa 2024: protagonisti e vincitori

La prima edizione del Premio PMI Innovativa 2024, promosso dall’associazione InnovUp in collaborazione con il Polo Tecnologico Alto Adriatico e Invalue, ha premiato le eccellenze del Friuli-Venezia Giulia. Picosats srl, azienda di Trieste specializzata in sistemi di comunicazione satellitare in alta frequenza, si è aggiudicata il titolo di vincitrice regionale, accedendo così alla fase nazionale del concorso. Due menzioni speciali sono state assegnate a Akuis srl di Tolmezzo e a Insilicotrials technologies, una startup di Trieste che ha sviluppato una piattaforma cloud-based per supportare le aziende del settore healthcare.

Innovazione e territorio: il Big Science Business Forum

Il Premio PMI Innovativa non è stato solo un’occasione per riconoscere il merito delle imprese innovative, ma anche un’opportunità per promuovere il Friuli-Venezia Giulia in un contesto internazionale. La concomitanza con il Big Science Business Forum (Bsbf) 2024 ha dato ulteriore visibilità alla regione, che si è presentata come modello di eccellenza tecnologica e valori sociali e culturali. Bini ha evidenziato come l’innovazione non sia solo un driver di sviluppo economico, ma anche uno strumento per rafforzare l’identità del territorio.

La community regionale degli innovatori

Tra i promotori del premio, il Polo Tecnologico Alto Adriatico ha ribadito l’importanza di creare una community regionale che riunisca PMI, startup e altre realtà aziendali del territorio, per favorire la diffusione della cultura dell’innovazione. La collaborazione tra imprese e centri di ricerca rappresenta un elemento cruciale per garantire la competitività del tessuto produttivo regionale.

