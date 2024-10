In occasione della Giornata mondiale della salute mentale, Udine si prepara a ospitare tre giorni di eventi promossi dalla Comunità Nove, centro diurno della Salute mentale del Dsm di Udine – AsuFC, gestito dalla Cooperativa sociale Itaca. Le iniziative fanno parte del progetto “Disturbo? 100 Basaglia: rifletti in libertà”, e invitano la cittadinanza a partecipare attivamente per promuovere il benessere mentale come un tema che riguarda tutti.

La passeggiata degli ombrelli: un simbolo di protezione e inclusività

L’evento principale della manifestazione sarà la Passeggiata degli Ombrelli, che si terrà il 10 ottobre alle ore 9.00 in Piazza Primo Maggio. Questa camminata simbolica, riproposta dopo il successo dello scorso anno, vedrà una lunga fila di persone, tra cui utenti dei servizi di salute mentale, operatori, volontari, cooperative sociali, scuole e associazioni del territorio, sfilare per le vie del centro storico.

Ogni partecipante sarà invitato a portare con sé un ombrello, che rappresenta un simbolo di protezione e cura. L’ombrello, come la salute mentale, è uno strumento comune, utile, che può essere aperto o chiuso, perso o ritrovato, ma che necessita di essere preso in considerazione e custodito. Il corteo partirà dalla fontana centrale di Piazza Primo Maggio e si dirigerà verso Piazza Libertà, dove verrà celebrato il valore della salute mentale come bene comune, attraverso un gesto simbolico: la creazione di un grande “100 umano” per ricordare il Centenario della nascita di Franco Basaglia, lo psichiatra che ha rivoluzionato l’approccio alla salute mentale in Italia e nel mondo.

DSM e cittadini uniti per la salute mentale

A seguire, alle ore 10.45 presso la Sala Ajace, avrà luogo la conferenza “DSM e Cittadini Uniti per la Salute Mentale”, promossa dal Dipartimento di Salute Mentale dell’AsuFC. Sarà un’occasione per riflettere sulle nuove pratiche di cura e discutere le esigenze dei cittadini in relazione ai servizi di salute mentale, mettendo sempre al centro la persona. Alle 11.50, ci sarà un collegamento in streaming con le piazze italiane che partecipano all’iniziativa, dimostrando l’importanza di una rete unita per la salute mentale.

11 ottobre: “Il Novecento in prima persona”

Il secondo appuntamento, l’11 ottobre, si terrà presso la Comunità Nove al Parco di Sant’Osvaldo, in via Pozzuolo 330, dove avrà luogo l’evento “Il Novecento in prima persona”. L’incontro vedrà la presentazione del lavoro svolto dagli studenti del Liceo Scientifico Giovanni Marinelli, nell’ambito di un progetto curato dalla Biblioteca Civica Vincenzo Joppi e dalla Cooperativa Damatrà, con un focus sulla storia del Parco di Sant’Osvaldo. Questo evento offre un’importante occasione per coinvolgere le giovani generazioni nel dibattito sulla salute mentale e sulla sua evoluzione storica.

12 ottobre: concerto jazz dedicato a Ornette Coleman e Franco Basaglia

Il ciclo di eventi si concluderà il 12 ottobre con un suggestivo concerto jazz dal titolo “Tomorrow is the Question! Ornette Coleman e Franco Basaglia”. Il concerto, che si terrà alla Comunità Nove alle 18.30, rende omaggio al grande sassofonista Ornette Coleman, che nel 1974 suonò all’ospedale psichiatrico di Trieste, grazie all’invito di Franco Basaglia. Questa serie di concerti fu parte integrante del processo di apertura del Parco di San Giovanni e di abbattimento delle barriere tra istituzione e società. Ad esibirsi saranno musicisti del calibro di Mirko Cisilino, Roberto Fabrizio, Giovanni Maier e Marco D’Orlando, con l’introduzione di Flaviano Bosco della rivista instArt.

Installazioni nelle librerie: “Parole Riflesse”

A completare la settimana dedicata alla salute mentale, la Comunità Nove sarà presente nelle vetrine delle librerie del centro di Udine con delle piccole installazioni chiamate “Parole Riflesse”. Libri con specchi e pensieri saranno esposti per stimolare la riflessione sulla cura di sé stessi e per promuovere la consapevolezza sulla Giornata mondiale della salute mentale.

Un invito alla partecipazione e alla riflessione

Attraverso questi eventi, la Comunità Nove invita tutta la cittadinanza a riflettere sul significato della salute mentale e a partecipare attivamente a iniziative che favoriscono l’inclusione e il dialogo. Partecipare significa sostenere un messaggio di unità e di attenzione collettiva per il benessere di tutti, nella consapevolezza che la salute mentale è un tema che tocca ognuno di noi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook