MUGGIA – La città di Muggia si prepara a brillare sotto una nuova luce grazie all’approvazione del piano esecutivo per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica. Con una delibera della Giunta comunale, il progetto prevede un intervento massiccio su tutto il territorio che porterà importanti migliorie dal punto di vista energetico e ambientale. Tra le novità più attese spiccano la sostituzione di 2.700 lampade con LED di ultima generazione e l’installazione delle prime colonnine di ricarica elettrica per auto.

LED e sostenibilità: una nuova luce per Muggia

L’intervento centrale del piano riguarda la sostituzione di circa 2.700 lampade tradizionali con soluzioni a LED di nuova generazione, garantendo una riduzione dei consumi di circa il 68% rispetto all’attuale sistema di illuminazione. Si tratta di un passo importante verso una maggiore sostenibilità energetica, che non solo contribuirà a ridurre l’impatto ambientale, ma anche a migliorare la qualità della luce nelle strade e piazze di Muggia.

Ricarica elettrica: in arrivo le prime colonnine

Un altro punto chiave del progetto riguarda l’introduzione, per la prima volta a Muggia, delle colonnine per la ricarica elettrica delle auto. Questi dispositivi, richiesti da tempo dalla cittadinanza, rappresentano una svolta significativa per la mobilità sostenibile locale. Le colonnine saranno installate in due aree strategiche: una nel parcheggio di Porto San Rocco e l’altra nell’area del parcheggio Alto Adriatico. Si tratta di dispositivi “fast”, capaci di garantire una ricarica veloce e ad alte prestazioni per i veicoli elettrici.

Un investimento per il futuro: 6,5 milioni di euro

Il piano di riqualificazione sarà eseguito da un raggruppamento temporaneo di imprese formato da “HERA Luce S.r.l.” ed “ENEL Sole S.r.l.”, per un valore complessivo di circa 6 milioni e mezzo di euro. Il finanziamento, previsto con la formula del project financing, avrà una durata di 20 anni e comprenderà una serie di interventi che coinvolgeranno non solo le lampade, ma anche sostegni, quadri elettrici e cavi. Questo investimento consentirà al Comune di migliorare significativamente l’efficienza della rete di illuminazione pubblica, garantendo una maggiore sicurezza e visibilità in ogni area della città.

Luminarie, alberi di Natale e video mapping: l’illuminazione delle feste

Il piano prevede inoltre interventi a costo zero per il Comune, tra cui l’ampliamento della rete di illuminazione pubblica, la gestione delle luminarie natalizie, degli alberi di Natale e dell’illuminazione artistica durante le festività. Un’attrazione particolare sarà l’introduzione di un sistema di videomapping che animerà la facciata del Municipio durante il periodo natalizio, con disegni luminosi colorati che creeranno un’atmosfera festiva inedita per i cittadini.

Progetti futuri: illuminazione del Mandracchio

Tra le idee future legate al piano di illuminazione, il sindaco Paolo Polidori ha menzionato un progetto ambizioso: l’installazione di un sistema di illuminazione subacquea nel bacino del Mandracchio. Questo progetto, tuttavia, richiede l’approvazione della Soprintendenza e sarà oggetto di valutazioni più approfondite nei prossimi mesi. “È un’idea affascinante”, ha dichiarato il sindaco, “che potrebbe dare ulteriore valore al nostro patrimonio marittimo”.

Un futuro luminoso per Muggia

Il sindaco Paolo Polidori ha espresso grande soddisfazione per il piano approvato, sottolineando come rappresenti un punto di svolta per la città. “Si tratta di un project importantissimo per svariati aspetti”, ha spiegato, “migliorerà la programmazione della spesa, compresa quella per le luminarie natalizie e per il carnevale, rinnoverà il sistema di illuminazione con benefici per la vivibilità e per l’ambiente”. Anche l’assessore Elisabetta Steffè ha evidenziato il valore di questo piano: “I cittadini potranno vedere concretamente le modifiche in tutta la città, grazie all’introduzione di sistemi che garantiranno un’illuminazione adeguata ovunque”.

Con questi interventi, Muggia si prepara a entrare in una nuova era tecnologica, puntando su efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Il futuro della città sarà davvero “sotto un’altra luce”.

