FVG: un milione per strade più sicure, via al bando per i Comuni

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha lanciato un bando per finanziare interventi infrastrutturali volti a migliorare la sicurezza stradale e promuovere la mobilità sostenibile nei Comuni con oltre 30mila abitanti. Con un totale di 1 milione e 160mila euro disponibili, i Comuni potranno accedere ai contributi per realizzare opere come zone a traffico limitato (ZTL), zone 30 km/h, isole pedonali e progetti di “traffic calming”.

Zone 30 km/h e isole pedonali per la sicurezza

Tra le misure previste nel bando ci sono la creazione di zone a traffico limitato e l’implementazione di zone 30 km/h in aree residenziali o scolastiche. Questi interventi mirano a ridurre la velocità dei veicoli e a rendere le strade più sicure per i pedoni e i ciclisti. Le isole pedonali, inoltre, favoriscono una maggiore fruibilità degli spazi pubblici, creando ambienti più vivibili e sicuri, soprattutto nelle zone centrali delle città.

Le zone a traffico ridotto sono già una realtà in molte città italiane e si sono dimostrate efficaci nel ridurre gli incidenti stradali e migliorare la qualità della vita urbana. Con i fondi regionali, i Comuni avranno la possibilità di estendere questi progetti, creando nuove aree protette per i cittadini.

Mobilità condivisa: bike e car sharing al centro

Il bando sostiene anche progetti di mobilità condivisa, come il car sharing e il bike sharing, che sono essenziali per ridurre l’impatto ambientale e promuovere un uso più efficiente delle risorse. I Comuni potranno ottenere finanziamenti per realizzare o potenziare questi servizi, rendendo più semplice e conveniente per i cittadini rinunciare all’auto privata in favore di mezzi condivisi.

Il car sharing permette ai residenti di utilizzare un’auto solo quando necessario, abbattendo i costi legati al possesso e alla manutenzione di un veicolo. Allo stesso modo, il bike sharing incentiva l’uso della bicicletta per brevi tragitti, riducendo il traffico urbano e migliorando la qualità dell’aria.

Miglioramenti alla segnaletica e all’illuminazione

Oltre agli interventi legati alla mobilità, il bando prevede anche finanziamenti per migliorare la segnaletica stradale e l’illuminazione pubblica in aree residenziali o nei pressi delle scuole. Questi interventi sono fondamentali per garantire una maggiore visibilità e sicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Investire in una segnaletica più chiara e visibile, così come in un’illuminazione adeguata, può prevenire incidenti e migliorare la qualità della vita nelle aree urbane, aumentando la percezione di sicurezza tra i cittadini.

Come partecipare al bando

I Comuni interessati possono presentare la domanda di contributo a partire dalle ore 10 di domani, 8 ottobre 2024, fino alle ore 12 del 20 ottobre 2024. Il bando prevede che i contributi siano concessi fino al 100% della spesa ammessa, con un tetto massimo di 232mila euro per ciascun progetto. Questa scelta permette di distribuire equamente le risorse disponibili tra tutti i possibili beneficiari.

Le domande di partecipazione saranno valutate con procedura a sportello, ovvero in base all’ordine di arrivo. Ogni Comune può presentare una sola domanda, che può comprendere più interventi diversi. Per accedere al bando, è necessario consultare la pagina dedicata sul sito ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Un’opportunità per le città del Friuli-Venezia Giulia

Il bando rappresenta un’importante opportunità per i Comuni del Friuli-Venezia Giulia di oltre 30mila abitanti, che potranno sfruttare questi finanziamenti per migliorare la qualità della vita urbana e promuovere una mobilità più sicura e sostenibile. Con l’introduzione di nuove zone pedonali, la creazione di aree a traffico ridotto e l’incentivazione della mobilità condivisa, la Regione punta a rendere le città più vivibili, sostenibili e sicure per tutti.

L’iniziativa si inserisce all’interno della legge regionale sulle misure per la semplificazione e la crescita economica, approvata nel marzo 2023, e dimostra l’impegno della Regione nel migliorare la qualità delle infrastrutture e della viabilità sul territorio.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook