Il Teatro Paolo Maurensig di Feletto Umberto, nel comune di Tavagnacco, è pronto ad aprire le porte per la sua prima vera stagione. La stagione 2024/2025, curata dalla Fondazione Luigi Bon, promette un ricco calendario di eventi che spaziano tra diversi generi, offrendo una vasta gamma di spettacoli per tutti i gusti e tutte le età.

Un teatro all’avanguardia per tutti

La particolarità del Teatro Paolo Maurensig non risiede solo nel programma eterogeneo, ma anche nella sua struttura innovativa. La nuova venue, inaugurata di recente, rappresenta un unicum nel panorama teatrale della regione Friuli-Venezia Giulia grazie alla sua infrastruttura tecnologica audio e video immersiva, presente sia nella sala principale che nel foyer. Questo permetterà al pubblico di vivere esperienze artistiche multisensoriali di altissimo livello.

Ma ciò che rende il Teatro Paolo Maurensig davvero speciale è l’intento di essere “un teatro di tutti”. Il suo obiettivo è quello di essere uno spazio aperto e accessibile a una vasta platea, grazie alla varietà di eventi proposti: dalla musica classica al jazz, dalla danza al teatro, fino alla musica lirica e gospel. La Fondazione Luigi Bon, in sinergia con altri importanti enti culturali della regione, ha lavorato per creare una rete di collaborazione che amplifica le potenzialità di ogni realtà coinvolta.

Un cartellone ricco di eventi

Il calendario della stagione 2024/2025 prevede ben 30 appuntamenti da ottobre ad aprile, offrendo spettacoli di livello regionale, nazionale e internazionale. L’evento inaugurale del 17 ottobre sarà un momento particolarmente importante: verrà intitolato ufficialmente il teatro a Paolo Maurensig, celebre scrittore di fama internazionale, scomparso tre anni fa. La serata vedrà la partecipazione della FVG Orchestra, diretta da Giancarlo De Lorenzo, e sarà impreziosita da un’esibizione multivisiva curata dall’Associazione RiMe MuTe, che sfrutterà al massimo la tecnologia immersiva della sala.

Tra gli eventi musicali, non si può non citare il Flauto Magico – Fantasia in un atto, in programma il 14 novembre, una nuova orchestrazione del capolavoro di Mozart diretta da Stefano Furini. Per gli amanti del pianoforte, imperdibile l’appuntamento dell’8 febbraio con Grigory Sokolov, uno dei pianisti più apprezzati a livello mondiale, che tornerà al Teatro Luigi Bon di Colugna.

Teatro e danza protagonisti

Anche il teatro occuperà una parte rilevante del cartellone, con spettacoli di grande prestigio. Lella Costa e Gabriele Vacis saranno i protagonisti di Otello, di precise parole si vive, in scena il 12 novembre, mentre Alessandro Bergonzoni porterà il suo nuovo spettacolo Arrivano i Dunque il 24 gennaio.

La danza avrà uno spazio significativo con il contenitore OffLabel_rassegna per una nuova danza, che vedrà il 31 gennaio lo spettacolo T.R.I.P.O.F.O.B.I.A., a cura delle compagnie di danza del Friuli Venezia Giulia. Il calendario della danza sarà arricchito anche da esperienze immersive, come quella del 25 ottobre, quando il foyer del teatro si trasformerà grazie al progetto Battistero, un’installazione video-immersiva che esplorerà nuove percezioni di tempo e spazio.

Accessibilità e biglietteria

Il teatro di tutti è anche un teatro accessibile. I prezzi dei biglietti sono pensati per essere alla portata di tutti, e ci sarà spazio anche per le scuole e i giovani, con attività dedicate. La biglietteria sarà aperta dal 9 ottobre per l’acquisto dei biglietti del primo evento e sarà operativa al Teatro Paolo Maurensig nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17:00 alle 19:30. È possibile anche acquistare i biglietti online sul sito della Fondazione Luigi Bon e su Vivaticket.

La stagione 2024/2025 del Teatro Paolo Maurensig è pronta a partire, e si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi ama l’arte e la cultura in Friuli-Venezia Giulia. Un viaggio emozionante tra innovazione e tradizione, dedicato a un pubblico vasto e appassionato.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

Fondazione Luigi Bon: tel. +39 0432 543049 – info@fondazionebon.com

Facebook: www.facebook.com/FondazioneBon

Instagram: www.instagram.com/fondazioneluigibon

