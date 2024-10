Inaugurato il parco fotovoltaico a Remanzacco, riqualificata l’ex fornace Fornasilla

Il nuovo parco fotovoltaico di Remanzacco, inaugurato oggi presso il sito dell’ex fornace Fornasilla, rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato. Il progetto, avviato da Mse Solar ed Envalue tra il 2019 e il 2020, ha permesso la bonifica di una vasta area degradata e l’eliminazione di oltre 18mila metri quadrati di amianto. Questa operazione non solo ha contribuito alla tutela della salute pubblica, ma ha anche dato nuova vita a un’area inutilizzata, riducendone l’impatto visivo grazie a una serie di interventi di mitigazione paesaggistica.

Un impianto per 10mila famiglie

L’impianto fotovoltaico, che si estende su 22 ettari di superficie, è dotato di 55.479 pannelli che generano una potenza nominale di 31,29 MWp. Questa capacità consentirà di produrre annualmente circa 38mila MWh di energia, sufficienti a soddisfare il fabbisogno energetico di 10mila famiglie. Inoltre, il parco contribuirà alla riduzione di 17mila tonnellate di CO2 all’anno, segnando un passo importante verso una maggiore sostenibilità ambientale.

Un modello di sviluppo energetico

Durante la cerimonia di inaugurazione, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza del progetto per la regione. “Questo impianto rappresenta un importante tassello verso l’indipendenza energetica”, ha affermato Fedriga, evidenziando come la diversificazione delle fonti energetiche – dal fotovoltaico all’idrogeno – sia fondamentale per ridurre la dipendenza da Paesi terzi. Il governatore ha anche menzionato l’iniziativa della Valle dell’Idrogeno del Nord Adriatico, sviluppata in collaborazione con Slovenia e Croazia, che potrà costituire una futura risorsa energetica per la regione.

Collaborazione e responsabilità sociale

Fedriga ha poi ringraziato gli investitori privati che, oltre a realizzare un progetto economicamente rilevante, hanno dimostrato una forte responsabilità sociale, bonificando una zona inquinata e restituendo valore al territorio. Anche il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, presente all’evento, ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, che ha trasformato un sito in disuso in una risorsa per la comunità locale.

Questo progetto evidenzia come la collaborazione tra enti pubblici e investitori privati possa portare a risultati concreti nella transizione energetica. Il parco fotovoltaico di Remanzacco è un chiaro esempio di come sia possibile combinare sviluppo economico, tutela ambientale e innovazione tecnologica per un futuro più sostenibile. La produzione di energia pulita non solo soddisferà le esigenze locali, ma contribuirà anche a ridurre l’impatto ambientale a livello regionale.

