Maltempo nel Pordenonese, Protezione Civile in azione per ripristinare viabilità e sicurezza

La regione Friuli-Venezia Giulia è stata nuovamente colpita da un’ondata di maltempo intenso, con piogge torrenziali che hanno provocato frane, smottamenti e danni al manto stradale in diverse località del Pordenonese. L’assessore regionale alla Protezione Civile, Riccardo Riccardi, si è recato ieri 9 ottobre in sopralluogo nelle zone maggiormente colpite per valutare la situazione e coordinare gli interventi necessari per il ripristino della viabilità e la messa in sicurezza del territorio.

Un’ondata di piogge record nelle Prealpi carniche

Le intense precipitazioni hanno fatto registrare oltre 300 mm di pioggia in sole 24 ore nelle Prealpi carniche, superando persino i valori registrati durante la tempesta Vaia. Le zone maggiormente colpite sono state i Comuni di Polcenigo, Andreis, Frisanco e Pinzano al Tagliamento, dove si sono verificate frane e smottamenti che hanno compromesso la sicurezza delle infrastrutture stradali. “La Protezione Civile è all’opera per monitorare la situazione e intervenire rapidamente dove necessario”, ha dichiarato Riccardi.

Sopralluoghi e interventi urgenti della Protezione Civile

Nel corso del suo sopralluogo, l’assessore Riccardi ha confermato che le squadre della Protezione Civile stanno lavorando senza sosta per garantire la sicurezza della popolazione e ripristinare le condizioni di normalità. Le priorità sono la riapertura delle strade e la prevenzione di ulteriori danni, soprattutto in previsione di possibili nuovi eventi meteorologici avversi. “Ci auguriamo che nei prossimi giorni non si verifichino altre piogge abbondanti, così da facilitare le operazioni di messa in sicurezza”, ha aggiunto Riccardi.

Frane e smottamenti, un problema ricorrente

Le piogge intense che colpiscono regolarmente il Friuli-Venezia Giulia negli ultimi anni stanno creando sempre più spesso situazioni critiche, soprattutto nelle aree montane e collinari. Frane e smottamenti non solo danneggiano la viabilità, ma mettono anche a rischio la sicurezza delle abitazioni e delle infrastrutture. La Protezione Civile è impegnata a elaborare piani di prevenzione e intervento per mitigare gli effetti di questi eventi naturali, sempre più frequenti e intensi.

Il ruolo cruciale della Protezione Civile

Il ruolo della Protezione Civile in queste situazioni è essenziale per garantire sicurezza e protezione alle comunità locali. Con una rete di intervento che coinvolge anche i volontari e le amministrazioni locali, l’organizzazione è in grado di rispondere tempestivamente alle emergenze, riducendo al minimo i disagi per i cittadini. In questo contesto, la cooperazione tra istituzioni e la prontezza operativa risultano fondamentali per fronteggiare le emergenze legate al maltempo.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook