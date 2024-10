Alleanza con la FIGC, lo sport come vetrina per il Friuli-Venezia Giulia

La partnership tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), presentata a Udine dal governatore Massimiliano Fedriga, rappresenta un tassello strategico per la promozione del territorio. La sinergia con la Nazionale Italiana di calcio, definita dallo stesso Fedriga come “un’eccellenza del nostro Paese”, permette alla regione di essere presente su palcoscenici internazionali, collegandosi ai valori positivi dello sport.

La Nazionale Italiana come vetrina globale

Durante la presentazione della partita Italia – Israele, che si terrà allo stadio di Udine, Fedriga ha sottolineato quanto la collaborazione con la FIGC sia fondamentale per la promozione del brand “Io sono Friuli-Venezia Giulia”. L’incontro sportivo, che vedrà anche la Nazionale Under 21 impegnata contro l’Irlanda a Trieste, non rappresenta solo un momento di sport, ma un’opportunità per far conoscere la regione su un’ampia scala mediatica.

“Lo sport è l’emblema di valori fondamentali come l’impegno, la fatica e la capacità di rialzarsi dopo una sconfitta”, ha spiegato Fedriga, ponendo l’accento sull’importanza di questi principi nella costruzione dell’individuo. In Friuli-Venezia Giulia, lo sport diventa quindi un veicolo per trasmettere messaggi positivi e rafforzare l’immagine della regione.

Una promozione su scala nazionale e internazionale

Grazie a questa collaborazione con PromoTurismoFVG, il Friuli-Venezia Giulia viene raccontato su media nazionali e internazionali, abbinando le sue bellezze naturali, culturali e turistiche alla notorietà della Nazionale. “Abbiamo garantito un formidabile ritorno di immagine per la nostra regione”, ha aggiunto Fedriga, evidenziando il successo della campagna promozionale che accompagna la Nazionale nelle sue partite in casa e all’estero.

L’accordo non riguarda solo le partite imminenti a Udine e Trieste, ma rappresenta un progetto a lungo termine che mira a consolidare la presenza del Friuli-Venezia Giulia in contesti di rilevanza sportiva e mediatica.

Il valore dello sport e il turismo regionale

La visibilità offerta da questa partnership permette di associare il Friuli-Venezia Giulia a valori come la resilienza, la dedizione e l’eccellenza, elementi che caratterizzano sia la Nazionale che la regione stessa. Questa alleanza non solo promuove il turismo, ma rafforza il legame tra territorio e sport, dimostrando come il calcio possa diventare un volano di sviluppo economico e sociale.

Il Friuli-Venezia Giulia si conferma dunque non solo come una meta turistica di eccellenza, ma anche come un territorio che sa investire nello sport come strumento di promozione e crescita. “Siamo orgogliosi di portare avanti questa collaborazione”, ha concluso Fedriga, ringraziando anche l’Udinese Calcio e la famiglia Pozzo per il loro sostegno.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook