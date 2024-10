Presentata la promozione per le scuole al Teatro Verdi di Gorizia

Il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia conferma il suo impegno verso le giovani generazioni con una nuova promozione riservata alle scuole per la stagione teatrale 2024/2025. L’iniziativa è stata presentata mercoledì 9 ottobre durante un incontro che ha visto la partecipazione dell’Assessore alla Cultura del Comune di Gorizia, Fabrizio Oreti, e del direttore artistico, Walter Mramor, rivolto a dirigenti scolastici e insegnanti degli istituti locali.

Biglietti a prezzo ridotto per gli studenti

Una delle proposte più interessanti riguarda i biglietti a prezzo ridotto per i gruppi classe. A soli 7 euro, gli studenti avranno l’opportunità di assistere a spettacoli dei cartelloni Prosa e Verdi Racconta, oltre ad alcuni spettacoli di musica e balletto, come il celebre Benedict Gospel Choir, Alles Walzer, Dreams e Talk Radio. Inoltre, per ogni gruppo di studenti, è prevista una gratuità per un docente accompagnatore, incentivando così la partecipazione scolastica.

Agevolazioni per musical e concerti

Per i gruppi interessati a musical e concerti, il Teatro Verdi ha previsto una tariffa speciale con biglietti a 15 euro in platea e 12 euro nelle gallerie. Gli spettacoli inclusi in questa offerta comprendono Balance of Power e Brezza di Primavera, che offriranno agli studenti un’esperienza unica in ambito musicale e coreografico. Anche in questo caso, è previsto un biglietto gratuito per un docente per ogni gruppo di studenti, garantendo il supporto degli insegnanti.

L’impegno per avvicinare i giovani al teatro

Durante la presentazione, l’Assessore Oreti ha sottolineato l’importanza di mantenere prezzi accessibili per avvicinare sempre più giovani al teatro. “L’anno scorso la partecipazione degli studenti è stata significativa, e quest’anno puntiamo ad un coinvolgimento ancora maggiore”, ha dichiarato Oreti. “A volte, ci vorrebbero due teatri Verdi per accogliere tutti gli studenti che vengono a teatro”.

Anche il direttore artistico Mramor ha condiviso la sua visione sul ruolo formativo del teatro per i giovani. “Da ragazzo, il teatro non mi affascinava perché venivo portato a vedere spettacoli noiosi”, ha ricordato. “Ma quando i miei genitori mi regalarono un abbonamento, scoprii nuovi generi e un mondo che mi emozionava. Vogliamo che i giovani vivano il teatro come un’esperienza emozionante, oltre che educativa”.

Come prenotare i biglietti

Le prenotazioni per i gruppi scolastici saranno aperte a partire dal 31 ottobre 2024, e potranno essere inviate all’indirizzo info.teatroverdigorizia@gmail.com. È importante sottolineare che saranno riservati fino a 100 posti per ogni replica, compatibilmente con la disponibilità della sala. Le scuole dovranno confermare la prenotazione almeno 7 giorni prima dello spettacolo, completando il pagamento e ritirando i biglietti entro tale termine.

Per ulteriori informazioni, gli insegnanti e i dirigenti scolastici possono contattare il servizio di biglietteria all’indirizzo email info.teatroverdigorizia@gmail.com.

Il Teatro Verdi e il futuro della cultura giovanile

Con questa iniziativa, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Gorizia continua a dimostrare l’importanza della cultura per le nuove generazioni, creando occasioni di incontro tra il mondo dello spettacolo dal vivo e gli studenti. Un’opportunità preziosa non solo per arricchire il bagaglio culturale dei giovani, ma anche per stimolare la loro curiosità e creatività attraverso le emozioni che solo il teatro può offrire.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook