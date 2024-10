Trieste: premiato il personale del Comune per il Museo LETS e Trieste Next

Questa mattina, l’11 ottobre, il Sindaco di Trieste, Roberto Dipiazza, ha consegnato un prestigioso riconoscimento al personale del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche del Comune di Trieste. La cerimonia, tenutasi nel Salotto Azzurro Municipale, ha celebrato il contributo fondamentale che questi professionisti hanno dato alla realizzazione di due importanti eventi: l’inaugurazione del Museo LETS – Letteratura Trieste e l’organizzazione del Festival della Ricerca Scientifica “Trieste Next“.

Un riconoscimento alla cultura: il Museo LETS

Il Museo LETS è un progetto di grande importanza per Trieste, che rappresenta un tributo alla grande tradizione letteraria della città. Il riconoscimento è stato assegnato a Riccardo Cepach, Cristina Fenu e Susan Petri, che si sono distinti per l’alta professionalità e l’impegno che hanno reso possibile la fondazione di questo nuovo e innovativo contenitore culturale.

“LETS – Letteratura Trieste” non è solo un museo, ma una testimonianza viva della ricchezza letteraria del Friuli-Venezia Giulia, un luogo che offre un’esperienza innovativa e originale per raccontare le storie dei grandi autori che hanno lasciato il segno nella storia culturale della città. Secondo il sindaco Dipiazza, questa nuova istituzione contribuirà ad arricchire l’offerta culturale di Trieste, rendendola un’eccellenza unica nel panorama internazionale.

L’eccellenza scientifica di Trieste Next

Non meno rilevante è stato il ruolo di Luca Berti, premiato per l’impegno nell’organizzazione del Festival della Ricerca Scientifica “Trieste Next”. Questo evento, di respiro internazionale, riunisce ogni anno studenti, ricercatori e scienziati da tutto il mondo, trasformando Trieste in un punto di riferimento per la divulgazione scientifica.

Il Festival Trieste Next non è solo un’occasione per celebrare la scienza, ma un’opportunità per la città di rafforzare la sua immagine di polo culturale e intellettuale. Luca Berti ha contribuito con il suo impegno a rendere possibile una complessa edizione del festival, che ha visto un’ampia partecipazione e ha riscosso grande successo.

La cerimonia nel Salotto Azzurro

Durante la cerimonia, oltre al sindaco Dipiazza, erano presenti l’Assessore alle Politiche dell’Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio, e la dirigente del Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche, Manuela Salvadei. Entrambi hanno espresso gratitudine e apprezzamento per il lavoro svolto dal personale comunale.

Il sindaco ha voluto sottolineare come l’impegno di questi professionisti rappresenti un valore aggiunto per la città. Grazie a loro, Trieste si afferma non solo come una città di cultura, ma anche come un luogo in cui innovazione e conoscenza scientifica trovano terreno fertile per crescere e diffondersi.

Trieste, polo di cultura e scienza

Con il riconoscimento di oggi, Trieste celebra due dei suoi pilastri fondamentali: la cultura letteraria e la ricerca scientifica. Il Museo LETS e il Festival Trieste Next sono esempi concreti di come la città riesca a coniugare tradizione e innovazione, diventando un punto di riferimento per entrambe.

Il lavoro svolto dal personale premiato testimonia l’importanza di investire nella cultura e nella scienza come elementi chiave per lo sviluppo di una società dinamica e aperta. Eventi come questi non solo arricchiscono l’offerta culturale locale, ma pongono Trieste al centro del panorama europeo come una città che valorizza il sapere in tutte le sue forme.

Un futuro di eccellenza

Le parole del sindaco Dipiazza sono state di grande apprezzamento per il personale comunale, che ha saputo gestire con professionalità e dedizione progetti così complessi e di rilievo internazionale. Il Museo LETS e il Festival Trieste Next rappresentano non solo il presente, ma anche il futuro di eccellenza della città.

Trieste si conferma, dunque, come una città in grado di valorizzare il proprio patrimonio culturale e scientifico, con uno sguardo rivolto al futuro e all’innovazione, grazie all’impegno di chi ogni giorno lavora per costruire e promuovere la cultura e la conoscenza.