Doppio Recruiting Day a Pordenone con tante opportunità di lavoro

Il 6 e 7 novembre 2024, Pordenone Fiere ospiterà un’importante occasione per i giovani alla ricerca di lavoro: due giornate di Recruiting Day promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Questi eventi sono volti a facilitare l’incontro tra imprese e giovani talenti, in un contesto lavorativo in continua evoluzione.

Recruiting Day: settore turistico e ristorazione

La prima giornata, denominata “Speciale Turismo e Ristorazione”, si terrà il 6 novembre e sarà dedicata a chi desidera inserirsi nel settore turistico e della ristorazione. Grazie alla collaborazione con Confcommercio-Ascom di Pordenone, Federalberghi e Fipe, i partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con numerose aziende locali alla ricerca di figure professionali come addetti booking, receptionist, camerieri e cuochi. L’evento rappresenta un’occasione preziosa per chiunque voglia orientarsi in questi settori o effettuare colloqui conoscitivi con potenziali datori di lavoro.

Per partecipare, è necessario iscriversi entro il 3 novembre 2024 tramite la pagina ufficiale del sito dalla Regione.

Recruiting Day Young: colloqui con grandi aziende nazionali e multinazionali

La seconda giornata, il 7 novembre, è invece riservata a giovani under 35 che potranno cimentarsi in una sfida unica: 4 colloqui di selezione in 20 minuti con altrettante grandi aziende nazionali e multinazionali, tra cui Costa Crociere, Decathlon, Lidl e Sme. Ogni candidato avrà 5 minuti per presentarsi e farsi conoscere. Anche per questo evento l‘iscrizione è obbligatoria entro il 3 novembre 2024 tramite la pagina dedicata sul sito della Regione.

Le politiche della regione per l’occupazione giovanile

L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sottolineato l’importanza di queste iniziative per affrontare le sfide del mercato del lavoro odierno. In un contesto in cui le imprese sono alla ricerca di talenti giovani, la Regione ha concentrato gli sforzi su politiche che promuovano stabilità contrattuale e un welfare evoluto. In particolare, l’obiettivo è rendere il Friuli-Venezia Giulia un territorio sempre più attrattivo, garantendo sia la permanenza dei giovani talenti formati localmente, sia l’attrazione di nuove competenze da fuori regione.

Un futuro lavorativo più stabile per i giovani

La Regione ha lavorato duramente per garantire ai giovani maggiori certezze contrattuali, affinché possano costruire un progetto di vita solido e sicuro. Le politiche pubbliche regionali mirano anche a uscire dagli schemi tradizionali della conciliazione dei tempi, riconoscendo che il bilanciamento tra lavoro e vita privata riguarda tutti i lavoratori, non solo le donne. Questo approccio innovativo si riflette nelle iniziative come il Recruiting Day, che favoriscono un contatto diretto tra giovani e mondo del lavoro.

