Campagna Amica a Gorizia celebra 5 anni di eccellenze locali

GORIZIA – Il mercato coperto di Campagna Amica in via IX Agosto a Gorizia festeggia i suoi primi cinque anni di attività. Inaugurato il 19 ottobre 2019, questo spazio si è affermato come un punto di riferimento per la vendita diretta di prodotti agricoli del territorio, rappresentando una risorsa fondamentale per la comunità locale. Sabato 19 ottobre, a partire dalle 10.30, sarà una giornata speciale per celebrare questo importante traguardo, con un programma ricco di sorprese per i clienti.

Un evento all’insegna dei prodotti locali

La festa di compleanno del mercato coperto sarà caratterizzata da una proposta rinnovata e invitante, tra cui la birra agricola alla spina e un corner temporaneo dedicato ai prodotti regionali a marchio Slow Food. Si prevede una giornata di celebrazione del meglio del territorio, con una particolare attenzione ai sapori autentici e genuini. Per tutti i presenti, ci sarà anche la possibilità di gustare un taglio di prosciutto cotto accompagnato da un calice di birra, un’occasione imperdibile per assaporare il meglio della produzione locale.

Un mercato che valorizza il territorio

Il mercato coperto di Campagna Amica si distingue per la sua offerta di prodotti agricoli direttamente dai produttori, un punto centrale nella filosofia di Coldiretti. Il presidente di Coldiretti Gorizia, Martin Figelj, ha ricordato come questo mercato, aperto tre volte a settimana, rappresenti una vetrina importante per i prodotti dell’Isontino e del Friuli-Venezia Giulia.

Tra i prodotti in vendita troviamo una vasta gamma di ortofrutta di stagione, trasformati e conserve, formaggi bio e convenzionali di latte vaccino o caprino, salumi di suini allevati allo stato brado e molto altro. Spiccano inoltre la carne di Pezzata Rossa del Fvg, il miele del Carso, le uova di montagna di Malborghetto, nonché prodotti a base di lavanda di Gorizia e le rinomate erbe officinali isontine. Questa varietà non solo supporta l’economia locale, ma offre anche ai cittadini l’opportunità di acquistare cibo genuino e di alta qualità.

Spazi dedicati al divertimento e alla didattica

Oltre alla vendita diretta, il mercato di Campagna Amica è anche uno spazio di incontro e socializzazione, con un’area interna destinata alle attività agrituristiche per le degustazioni e un’area giochi per i bambini. Eventi didattici e culturali arricchiscono ulteriormente l’esperienza al mercato, trasformandolo in un luogo che va oltre il semplice acquisto.

Lo scorso anno, per esempio, il mercato ha ospitato la prima edizione di “Food Night Good Night – la notte gialla del cibo”, un evento che ha visto la partecipazione di numerosi produttori locali, associazioni, ristoratori e commercianti della via IX Agosto. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Cassa Rurale del Fvg e Confcommercio Gorizia, ha offerto una serata all’insegna della tradizione enogastronomica del territorio, attirando un vasto pubblico.

Prossimi eventi: Halloween al mercato

Il primo appuntamento dopo il compleanno del 19 ottobre è già fissato per il 29 ottobre, in occasione di Halloween, con un evento dedicato ai più piccoli. Ci saranno letture animate e un laboratorio creativo per bambini organizzato in collaborazione con la libreria Faidutti e lo studio Doppio Filo, per una giornata di divertimento e creatività all’insegna del mondo della fantasia.

Il mercato coperto di Campagna Amica a Gorizia continua quindi a rappresentare un’importante realtà locale, non solo per la qualità dei prodotti offerti, ma anche per il suo impegno nella promozione della cultura del cibo e delle tradizioni del territorio. Un luogo dove la qualità e la comunità si incontrano, un punto di riferimento per chi cerca il meglio del Friuli-Venezia Giulia.

