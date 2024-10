Il 2025 sarà un anno di svolta per Gorizia e per tutto il Friuli-Venezia Giulia grazie a GO!2025, l’evento che vedrà Gorizia e Nova Gorica come Capitale Europea della Cultura. Il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, ha presentato, in videoconferenza da Bari, il calendario degli eventi e ha sottolineato come questo progetto rappresenti un’opportunità unica per aumentare la visibilità internazionale del territorio.

Fedriga ha evidenziato che l’obiettivo è coinvolgere non solo Gorizia, ma anche l’intero Friuli-Venezia Giulia attraverso una serie di eventi correlati che mirano ad attrarre un pubblico ampio e diversificato. “Solo così la grande opportunità di GO!2025 può tramutarsi in una crescita strutturale negli anni a venire”, ha dichiarato Fedriga. Oltre 140 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione per promuovere questo evento e per rafforzare l’attrattività turistica ed economica del Friuli.

Eventi di richiamo internazionale

Il vicegovernatore Mario Anzil, in collegamento dalla fiera internazionale del libro di Francoforte, ha sottolineato l’importanza dell’evento anche a livello internazionale, ricordando come Gorizia e Nova Gorica siano state divise come Berlino, ma ora rappresentano un modello di integrazione e pace. “Il pubblico internazionale ha dimostrato grande attenzione per questa particolare storia, riconoscendo il valore del messaggio che Nova Gorica e Gorizia offrono all’Europa”, ha aggiunto Anzil.

L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, coordinatrice del Tavolo GO!2025, ha ribadito come questa iniziativa rappresenti una rinascita culturale e sociale per le due città. Ha anche sottolineato che il vero fulcro degli eventi sarà la partecipazione attiva delle comunità locali, con particolare attenzione ai giovani, che avranno nuove opportunità di crescita e sviluppo.

Una nuova fase di sviluppo

Il 2025 non sarà solo un anno di eventi, ma un vero e proprio motore di crescita per il Friuli-Venezia Giulia. Grazie alla collaborazione con PromoturismoFVG e altre realtà locali, l’evento coinvolgerà tutto il territorio regionale, offrendo esperienze culturali diversificate, come concerti, mostre e manifestazioni.

GO!2025 rappresenta un’occasione per dimostrare come i confini che un tempo hanno diviso queste due città possano diventare un ponte verso il futuro, favorendo la cooperazione e il dialogo tra comunità.

Un futuro di crescita culturale e turistica

Con la collaborazione tra enti regionali, comunali e associazioni, GO!2025 promette di attirare visitatori da tutta Europa, offrendo un programma ricco di eventi che celebrano la cultura, la storia e la tradizione di Gorizia e Nova Gorica, ma anche del Friuli intero.

La Regione ha già mostrato negli anni una forte vocazione alla cooperazione transfrontaliera, riconosciuta e premiata a livello europeo. Come ha affermato Zilli, GO!2025 sarà un esempio tangibile di questa virtuosa cooperazione, creando un’eredità che andrà oltre il 2025 e continuerà a sostenere il turismo e l’economia regionale negli anni successivi.

