Opportunità di lavoro a Udine, recruiting day con 20 aziende e 100 posti disponibili

Il Parco Commerciale Terminal Nord di Udine si prepara ad accogliere il 34esimo Recruiting Day, un evento organizzato dai Servizi per il Lavoro della Regione Friuli-Venezia Giulia, in collaborazione con il Parco, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. L’appuntamento è fissato per il 19 novembre, e offrirà 100 posti di lavoro in 20 aziende diverse, operanti in settori che spaziano dal commercio alla ristorazione, dalla grande distribuzione alla consulenza IT.

Un evento di grande impatto per l’occupazione regionale

L’iniziativa si inserisce nel quadro delle attività promosse dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per potenziare l’occupabilità e rafforzare il legame tra imprese e lavoratori. Alessia Rosolen, assessore regionale al Lavoro, ha evidenziato l’importanza di un nuovo approccio ai servizi per l’impiego. Rispetto al passato, si è invertito il paradigma, concentrando maggiormente gli sforzi sulle esigenze delle aziende e potenziando il ruolo dei centri per l’impiego.

Opportunità per candidati e aziende

Al Recruiting Day, i candidati potranno incontrare aziende e negozi del Terminal Nord e delle zone limitrofe, tra cui nomi noti come Decathlon, Carrefour, Oro Caffè e Burger King. Le 13 realtà interne al Parco e le 7 aziende esterne cercano personale per diverse mansioni, che spaziano dalla vendita al dettaglio, alla consulenza bancaria e IT, fino ai servizi automotive.

Per partecipare, è necessario inviare il proprio curriculum vitae entro il 10 novembre tramite la pagina dedicata sul sito della Regione. Il percorso non si limita solo all’incontro tra candidati e aziende, ma offre anche l’opportunità di percorsi formativi co-progettati con le imprese, per rispondere a specifiche esigenze del mercato del lavoro.

Formazione e innovazione al centro

L’assessore Rosolen ha inoltre sottolineato l’importanza di continuare a investire nella formazione professionale attraverso programmi come GOL (Garanzie di occupabilità dei lavoratori) e PiAzZa (Piano di azione zonale per l’apprendimento), che mirano a migliorare le competenze dei lavoratori e a soddisfare le richieste delle aziende. La Regione ha inoltre puntato su percorsi di formazione specifici, come quelli offerti dagli ITS (Istituti Tecnici Superiori), che forniscono competenze più tecniche e pratiche rispetto ai percorsi universitari.

Questo Recruiting Day rappresenta un’occasione fondamentale per chi è in cerca di lavoro o desidera cambiare professione, ma anche per le aziende che hanno necessità di ampliare il loro organico con risorse qualificate. Grazie alla sinergia tra Regione e Parco Commerciale, si rafforza il tessuto economico locale, offrendo opportunità concrete ai cittadini e rispondendo alle esigenze delle imprese.

