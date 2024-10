Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha concluso la terza edizione del Festival delle Regioni a Bari con un intervento che ha sottolineato l’importanza di una visione a lungo termine per lo sviluppo economico e sociale dell’Italia. Secondo Fedriga, il più grande onore per un amministratore pubblico è lasciare in eredità un percorso già tracciato, capace di guidare i territori verso obiettivi concreti di crescita.

Superare le ideologie per costruire il futuro

Nel suo discorso, Fedriga ha insistito sulla necessità di abbandonare una logica ideologica per concentrarsi su soluzioni pragmatiche. “Dobbiamo recuperare un’idea di futuro e ottimismo“, ha affermato il governatore, invitando le Regioni a lavorare insieme per “far tornare l’Italia a volare alto” attraverso una collaborazione istituzionale leale. Questo, ha spiegato, sarà il motore per rispondere alle sfide attuali con maggiore efficacia, mirando a obiettivi comuni.

La transizione green e l’importanza di un approccio condiviso

Un altro tema centrale dell’intervento è stata la transizione green. Fedriga ha specificato che si tratta di una “transizione e non una trasformazione”, sottolineando come l’impegno collettivo sia fondamentale per affrontare i cambiamenti climatici. Tuttavia, ha avvertito che un approccio unilaterale potrebbe penalizzare le filiere produttive italiane senza ottenere risultati concreti a livello globale. “È essenziale – ha dichiarato – che l’azione coinvolga tutti i Paesi, perché altrimenti non otterremo benefici reali”.

Innovazione tecnologica e formazione continua

Nel contesto delle rapide evoluzioni tecnologiche, il governatore ha evidenziato l’importanza della formazione continua. Le innovazioni creano nuove opportunità lavorative, ma anche nuove figure professionali che oggi non esistono. “Le Regioni devono garantire che la forza lavoro sia adeguatamente preparata a queste trasformazioni”, ha aggiunto Fedriga, ponendo l’accento sull’importanza di investire nella formazione come mezzo per restare competitivi nel panorama internazionale.

Riconquistare il protagonismo internazionale

Infine, Fedriga ha sottolineato l’esigenza di ritrovare un protagonismo internazionale che permetta all’Italia di non dipendere da nazioni che non condividono i valori di libertà e democrazia. Questo aspetto, ha spiegato, è cruciale per garantire la sicurezza delle produzioni strategiche e per tutelare l’indipendenza del Paese nei settori chiave dell’economia.

Il discorso di Massimiliano Fedriga al Festival delle Regioni ha posto l’accento su una visione chiara e condivisa per il futuro dell’Italia. Un approccio che passa attraverso la collaborazione istituzionale, la formazione continua e una partecipazione attiva alle sfide globali, con l’obiettivo di far crescere i territori e rendere l’Italia protagonista sulla scena internazionale.

