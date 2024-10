Stagione sciistica 2024-25 in FVG: nessun aumento per gli skipass

Una buona notizia per gli sciatori del Friuli-Venezia Giulia: per la stagione invernale 2024-25, i prezzi degli skipass rimarranno gli stessi dell’anno precedente. Bambini, junior, adulti, senior e over 75 potranno sciare alle stesse tariffe del 2023-24, confermando la regione come una delle destinazioni più convenienti dell’arco alpino.

L’annuncio è stato dato dall’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, che ha sottolineato come la decisione di mantenere stabili i prezzi sia stata presa per garantire un’offerta accessibile a tutti i tipi di pubblico.

Le località sciistiche coinvolte

Le piste dei principali poli sciistici regionali apriranno sabato 7 dicembre 2024, condizioni meteo permettendo. Le aree interessate includono Forni di Sopra-Sauris, Piancavallo, Ravascletto-Zoncolan, Sappada-Forni Avoltri, Sella Nevea e Tarvisio. Gli impianti resteranno operativi fino al 30 marzo 2025, con un’eccezione per Sella Nevea, dove si scierà fino al 13 aprile.

Tarvisio sarà protagonista di importanti eventi internazionali, ospitando i Mondiali Juniores di sci alpino e la Coppa Europa femminile. Questo comporterà la chiusura di alcune piste, tra cui la celebre pista Di Prampero, nei periodi di fine gennaio e tra il 24 febbraio e il 6 marzo 2025.

Le tariffe skipass per la stagione

Nonostante i costi di gestione degli impianti siano aumentati, la giunta regionale ha deciso di mantenere invariate le tariffe per garantire accessibilità e convenienza. Durante l’alta stagione (dal 16 dicembre al 16 marzo), gli adulti pagheranno 44 euro al giorno, mentre i senior (nati tra il 1950 e il 1960) spenderanno 38,5 euro.

Un’attenzione particolare è riservata ai giovani e agli anziani: i junior (8-19 anni) e gli over 75 potranno sciare a soli 10 euro al giorno, mentre i bambini sotto gli 8 anni avranno accesso gratuito.

Vantaggi per famiglie e scuole

Le famiglie potranno usufruire di diverse promozioni, tra cui uno sconto del 30% sui pacchetti Cartaneve e 25% di sconto sul programma Sci@sempre. Inoltre, chi acquista gli skipass in prevendita potrà approfittare di una riduzione del 10%.

Le scuole, invece, avranno accesso a tariffe agevolate con skipass a soli 10 euro al giorno. Questi sconti rendono il Friuli-Venezia Giulia una destinazione particolarmente appetibile per gruppi scolastici, consolidando il suo ruolo come punto di riferimento per il turismo sportivo.

Skipass orario per chi ha poco tempo

Per chi desidera sciare solo per poche ore, sono disponibili skipass orari: durante l’alta stagione, il costo sarà di 31 euro per tre ore di sci, mentre in bassa stagione il prezzo scenderà a 22 euro. Questa soluzione è perfetta per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al piacere di una giornata sugli sci.

Una strategia a lungo termine

La decisione di congelare i prezzi degli skipass per cinque anni, proposta dall’assessore Bini e sostenuta dal direttore generale di PromoTurismoFvg, Iacopo Mestroni, dimostra un impegno concreto verso la sostenibilità economica del turismo invernale nella regione. Il Friuli-Venezia Giulia si conferma così una destinazione sciistica che, pur mantenendo standard elevati, riesce a offrire tariffe competitive rispetto ad altre località alpine.

