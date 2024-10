Carabinieri in azione a Trieste: arresti e denunce nel weekend

Nel corso del fine settimana, i Carabinieri di Trieste hanno intensificato i controlli su tutto il territorio provinciale, con un particolare focus sulla fascia confinaria. Queste operazioni hanno portato a risultati significativi, con due arresti e ben dodici denunce per vari reati, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

Due latitanti arrestati

Tra i più rilevanti risultati delle operazioni, spiccano i due arresti di latitanti. Il primo è un 50enne rumeno, ricercato da due anni per un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Torino, legato a un tentato furto aggravato. Dopo essere stato rintracciato, l’uomo è stato condotto in carcere a Trieste, dove dovrà scontare una pena di tre mesi.

Il secondo arresto riguarda una 24enne rumena, latitante da otto anni, destinataria di un ordine di carcerazione della Procura di Civitavecchia per inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Fiumicino. Anche lei è stata trasferita a Trieste per scontare un mese di reclusione.

Denunce per spaccio e violazioni

Oltre agli arresti, le pattuglie hanno denunciato vari cittadini per diverse violazioni. Un cittadino straniero è stato sorpreso in possesso di circa quattro grammi di hashish, destinato allo spaccio. Un altro individuo, sempre straniero, è stato trovato con un coltello a serramanico, portando anche in questo caso a una denuncia.

In totale, tre soggetti stranieri sono stati denunciati per violazione dell’ordine di allontanamento dal paese, mentre altre sette persone sono state sanzionate per guida in stato di ebbrezza. In tutti i casi, le patenti sono state ritirate e i veicoli sono stati affidati a conducenti idonei.

Impatto sui controlli di sicurezza

Questi risultati evidenziano l’importanza delle operazioni di controllo da parte delle forze dell’ordine, che si impegnano a mantenere un alto livello di sicurezza nella provincia di Trieste. L’azione tempestiva e coordinata dei Carabinieri ha dimostrato come sia possibile contrastare efficacemente fenomeni delinquenziali, contribuendo a una maggiore tranquillità per i cittadini.

L’intensificazione dei controlli non si fermerà qui. Le forze dell’ordine hanno annunciato l’intenzione di continuare a monitorare la situazione, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente la criminalità e garantire una maggiore sicurezza nella comunità. I cittadini sono invitati a collaborare e a segnalare eventuali comportamenti sospetti, contribuendo così a un ambiente più sicuro per tutti.

