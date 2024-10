Nuove misure e fondi per il Fap, 6,5 milioni per supportare la disabilità

Il nuovo regolamento del Fondo per l’Autonomia Possibile (Fap) mira a migliorare la vita delle persone con disabilità grave e non autosufficienti. Con un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro, suddivisi tra il Fap e il Fondo Sociale, la Regione punta a garantire una copertura maggiore e più inclusiva per i servizi di assistenza. Tra le novità, l’inclusione delle demenze gravi tra le patologie riconosciute, espandendo la platea dei beneficiari.

Un regolamento inclusivo e rinnovato per il Fondo per l’Autonomia Possibile

Il nuovo regolamento del Fap integra le varie misure di assistenza destinate a persone con disabilità e a soggetti non autosufficienti, rispondendo alle linee guida del Piano della non autosufficienza 2022-2024. L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha sottolineato che il regolamento supera la precedente classificazione diagnostica, includendo tra i destinatari patologie come la SLA, le gravi cerebrolesioni acquisite, le malattie neurologiche e le demenze gravi. Questa modifica permette un sostegno più equo e aumenta il numero di persone che potranno beneficiare di queste risorse.

Maggiore supporto per minori con disabilità e malattie oncologiche

L’attenzione della Regione si estende anche a minori affetti da disabilità e a quelli colpiti da malattie oncologiche, per i quali il Fap rappresenta uno strumento essenziale di aiuto. La personalizzazione degli interventi è infatti uno dei punti cardine della nuova regolamentazione: le misure vengono integrate in progetti individuali costruiti dai Servizi territoriali, che rispondono alle necessità specifiche del singolo.

Aumento dei fondi per l’assistenza: 6,5 milioni di euro

La Regione ha incrementato di 3,5 milioni di euro il Fondo per l’Autonomia Possibile, destinato alla copertura dei servizi di assistenza, e di 3 milioni di euro il Fondo Sociale. Questo budget aggiuntivo permette di garantire servizi essenziali per il benessere delle persone con disabilità e non autosufficienti, in particolare per quelli che necessitano di supporto continuativo.

Lavori in corso per ampliamento dei servizi e inclusione abitativa

L’assessore Riccardi ha inoltre ricordato che sono in corso progetti di ampliamento dei servizi, come previsto dalla Legge regionale 16 del 2022 e dalla Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Questi interventi puntano a potenziare servizi di dimissioni protette, soluzioni di abitare inclusivo e supporto per la domiciliarità comunitaria.

