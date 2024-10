Domenica 3 novembre sarà una giornata speciale per Trieste, che si appresta a onorare la figura di San Giusto, patrono della città, e a commemorare il 106° anniversario della redenzione all’Italia. La giornata è ricca di eventi religiosi, civili e sportivi che coinvolgeranno l’intera comunità, con un programma che riporta alla memoria collettiva i valori di unità e di appartenenza nazionale. A presiedere le cerimonie sarà mons. Enrico Trevisi, arcivescovo di Trieste, con la partecipazione del sindaco Roberto Dipiazza.

Il pontificale di San Giusto in cattedrale

Alle ore 10.30 si terrà il solenne Pontificale nella cattedrale di San Giusto, presieduto dall’arcivescovo Trevisi e alla presenza delle autorità cittadine, con in testa il sindaco Dipiazza. Questo momento solenne non rappresenta solo una celebrazione religiosa, ma un’occasione per ricordare il legame profondo tra Trieste e il suo santo patrono. San Giusto, figura emblematica per la città, è simbolo di protezione e guida spirituale. La cattedrale, addobbata per l’occasione, ospiterà anche i fedeli che parteciperanno in preghiera.

L’alzabandiera solenne in piazza Unità d’Italia

Prima del Pontificale, alle ore 10.00 in piazza Unità d’Italia, avrà luogo l’alzabandiera solenne. La cerimonia vedrà l’esecuzione degli onori da parte di un picchetto in armi del Secondo Reggimento Piemonte Cavalleria, un momento significativo che rievoca il valore simbolico dell’unione nazionale. La bandiera italiana si eleverà nel cielo di Trieste, accompagnata dal saluto delle forze armate e dalle note dell’inno nazionale, creando un’atmosfera di grande impatto emotivo per i presenti.

La Staffetta Tricolore nel cuore di Trieste

Alle 16.00 partirà dalla cattedrale di San Giusto la tradizionale Staffetta Tricolore, organizzata dall’ASD Gruppo Sportivo San Giacomo. Gli atleti percorreranno le vie principali della città, tra cui via San Michele e via Cavana, per poi concludere la corsa in piazza Unità d’Italia. Il percorso della staffetta non è solo un tragitto sportivo, ma un percorso simbolico che ricalca i passi di quanti, nella storia, hanno desiderato vedere Trieste unita all’Italia. Il tricolore che attraversa la città diventa così simbolo di appartenenza e di continuità con il passato.

Onori ai caduti e deposizione delle corone

La giornata di commemorazioni proseguirà con la cerimonia di deposizione delle corone d’alloro al Monumento al Bersagliere. Alle ore 16.30, alla Scala Reale di fronte a piazza Unità, sarà reso omaggio ai caduti con la deposizione delle corone, un momento di grande rilevanza in cui i cittadini e le autorità rendono omaggio a chi ha sacrificato la propria vita per l’unità d’Italia. Il ricordo dei bersaglieri, il corpo militare che entrò a Trieste nel 1918, rappresenta un pezzo indelebile della storia locale.

L’ammainabandiera: conclusione solenne della giornata

A conclusione della giornata, alle 17.00, si terrà in piazza Unità d’Italia la cerimonia di ammainabandiera. Saranno presenti il Gonfalone della Città di Trieste e le Associazioni combattentistiche e d’Arma, insieme alle principali autorità cittadine. L’ammainabandiera segna la chiusura di una giornata intensa, in cui Trieste si riunisce sotto i valori della storia, della tradizione e della fede. Anche questa cerimonia sarà resa solenne dall’onore reso dal 11° Reggimento Bersaglieri di Orcenigo, che con orgoglio porterà avanti il ricordo dei caduti e della redenzione della città.

Celebrazioni per la Giornata dell’Unità Nazionale

Lunedì 4 novembre, Trieste celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate con un evento presso il Sacrario Militare di Redipuglia, cui parteciperà anche il Gonfalone della città. Alle ore 10 e alle 17, infine, in piazza Unità d’Italia, si svolgeranno le cerimonie di alzabandiera e ammainabandiera organizzate dal Comando Regionale Esercito Friuli-Venezia Giulia.

