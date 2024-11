Il Castello di Miramare in Lego: vota per il castello triestino!

Il castello di Miramare, uno dei simboli più amati di Trieste, potrebbe presto diventare un set ufficiale della Lego. L’idea nasce dalla piattaforma Lego Ideas, che permette agli appassionati di proporre progetti e raccogliere voti per trasformarli in prodotti ufficiali.

Il supporto del governatore Fedriga

Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha deciso di sostenere pubblicamente il progetto. In un post sui social, ha invitato i triestini e non solo a votare per “The Miramare Castle”. Con il raggiungimento di 10.000 voti, il castello potrebbe diventare un set Lego disponibile in tutto il mondo. “Sostenere questa iniziativa”, scrive Fedriga, “significa celebrare la bellezza e l’orgoglio della nostra terra”.

Come partecipare al progetto Lego Ideas

La piattaforma ideas.lego.com permette agli utenti di esprimere il proprio voto per i progetti preferiti. “The Miramare Castle” ha già raccolto numerosi consensi, ma c’è ancora bisogno di un forte sostegno per raggiungere l’obiettivo. Chiunque può registrarsi gratuitamente e votare, contribuendo così a portare il nome di Trieste sugli scaffali di tutto il mondo.

Un’opportunità per Trieste e il Friuli-Venezia Giulia

Un set Lego dedicato al castello di Miramare rappresenterebbe una vetrina internazionale per Trieste e l’intera regione. Miramare, con la sua affascinante storia legata a Massimiliano e Carlotta d’Asburgo, è già una meta turistica di grande richiamo. Ora, grazie a questa iniziativa, potrebbe diventare anche un simbolo di orgoglio per tutti gli appassionati di Lego e un invito a visitare la città.

La possibilità di vedere il castello di Miramare riprodotto nei dettagli con i celebri mattoncini è entusiasmante per molti. Il progetto prevede di ricreare non solo l’architettura unica del castello, ma anche i suoi splendidi giardini e la posizione scenografica sul mare. Una vera e propria celebrazione della bellezza del territorio triestino.

Un sogno che diventa realtà con il supporto di tutti

“Aiutiamo a trasformare il sogno in realtà”, ha concluso Fedriga nel suo appello. Un invito a unirsi in un’azione collettiva per portare il castello di Miramare nelle case di tutto il mondo, attraverso la magia dei mattoncini Lego. Votare è semplice, ma può fare la differenza per rendere questo progetto un successo globale.