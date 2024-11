Il progetto “Dalla parte di noi donne” ha preso il via con l’intento di promuovere la salute femminile attraverso la prevenzione. L’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, aderendo a questa iniziativa, offre visite ginecologiche gratuite il 16 novembre presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Questo evento non solo rappresenta un’opportunità per le donne del territorio, ma sottolinea anche l’importanza della consapevolezza in materia di salute ginecologica.

Un’iniziativa a carattere nazionale

La campagna, promossa da Alfasigma, si svolgerà in diverse Aziende Sanitarie italiane, dimostrando un forte impegno a livello nazionale. “Dalla parte di noi donne” è sostenuta da prestigiose associazioni, come l’Associazione Ginecologi Universitari Italiani (AGUI) e la Fondazione Onda ETS, che collaborano per sensibilizzare la popolazione femminile sulla prevenzione ginecologica.

Dichiarazioni dei rappresentanti sanitari

Il Dott. Dennis Caporale, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, ha commentato: “Offrire la possibilità di sottoporsi a visite gratuite è un passo concreto per avvicinare le donne a una maggiore cura di sé”. Questo sottolinea l’importanza di rimuovere ostacoli e incoraggiare una partecipazione attiva alla salute personale. La Prof.ssa Lorenza Driul, Direttrice del Dipartimento Materno-Infantile, ha aggiunto: “Il nostro obiettivo è rendere la prevenzione accessibile a tutte le donne”.

Come partecipare

Le donne interessate possono iscriversi alla piattaforma online dallapartedinoidonne.it per prenotare la loro visita ginecologica, disponibile dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17. Le visite si svolgeranno presso il Padiglione 7 dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia. Qualora il numero massimo di iscrizioni fosse già raggiunto, è prevista la possibilità di iscriversi a una lista di attesa, per essere ricontattate in caso di disponibilità di posti.

Chi può partecipare

È importante notare che possono partecipare all’iniziativa solo le donne maggiorenni che non sono in gravidanza, che non sono attualmente in cura da uno specialista per una patologia ginecologica cronica e che non hanno effettuato visite ginecologiche negli ultimi sei mesi. Questa attenzione ai requisiti di partecipazione serve a garantire che le donne possano ricevere l’attenzione e le cure necessarie.

Un invito alla sensibilizzazione

Il progetto “Dalla parte di noi donne” non è solo un evento temporaneo, ma rappresenta un invito alla sensibilizzazione sulle tematiche legate alla salute femminile. La prevenzione ginecologica deve diventare una priorità per tutte le donne, e iniziative come questa offrono una grande opportunità per avvicinarsi a controlli medici importanti, senza alcun costo.

In conclusione, l’iniziativa del 16 novembre è un’occasione da non perdere, un passo importante per il benessere e la salute di tutte le donne del Friuli-Venezia Giulia. È fondamentale approfittare di questa opportunità e diffondere il messaggio di prevenzione e cura.

