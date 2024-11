Ripartono i corsi gratuiti di lingua friulana per i dipendenti pubblici

L’Università di Udine, attraverso il Centro Interdipartimentale per lo Sviluppo della Lingua e della Cultura del Friuli (CIRF), lancia una nuova edizione dei corsi gratuiti di lingua friulana, rivolti ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. L’ultimo ciclo del 2024 prenderà il via l’11 novembre e si concluderà il 16 dicembre.

Modalità e contenuti dei corsi

Le lezioni si svolgeranno online, sulla piattaforma Microsoft Teams, per un totale di 30 ore distribuite in 10 incontri pomeridiani, il lunedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 17.30. I partecipanti avranno l’opportunità di scegliere tra diversi livelli di approfondimento:

Base : nozioni di grafia e grammatica friulana.

: nozioni di grafia e grammatica friulana. Intermedio : consolidamento del lessico e delle regole grammaticali.

: consolidamento del lessico e delle regole grammaticali. Avanzato: linguaggio amministrativo e legislazione sulle lingue minoritarie.

Un’opportunità per arricchire le competenze

Il corso è un’occasione preziosa per i lavoratori pubblici operanti nei territori friulanofoni, utile non solo per migliorare le proprie competenze linguistiche, ma anche per facilitare il contatto con l’utenza. Il progetto è realizzato grazie ai fondi della Legge 482/1999, che promuove la tutela delle minoranze linguistiche storiche, e risponde alle indicazioni della L.R. 29/2007, relativa all’uso della lingua friulana negli enti pubblici.

Certificazione e vantaggi per i partecipanti

Chi parteciperà ad almeno l’80% delle lezioni e supererà l’esame finale riceverà un attestato di frequenza. Questo certificato rappresenta un valore aggiunto per chi lavora nella Pubblica Amministrazione, garantendo una maggiore padronanza della lingua friulana e contribuendo a migliorare la comunicazione con il pubblico.

Come iscriversi

Le iscrizioni sono già aperte! Per partecipare, è necessario compilare il modulo di iscrizione disponibile sul sito del CIRF all’indirizzo https://cirf.uniud.it. Per maggiori informazioni, è possibile contattare la segreteria organizzativa del CIRF al numero 0432-556480 o via email a cirf@uniud.it.

Un impegno per la tutela della lingua friulana

Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di valorizzazione della lingua friulana, un patrimonio culturale da preservare e promuovere. I corsi rappresentano un tassello importante per il rafforzamento dell’uso del friulano nelle istituzioni pubbliche e nei servizi alla cittadinanza.

